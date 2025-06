Hay un silenciamiento coordinado de víctimas en jerarquías religiosas y políticas.

Hay crímenes tan profundos que las palabras no pueden capturarlos. La semana pasada, varios sobrevivientes testificaron a la Knéset israelí sobre tal horror.

La historia se rompió con un informe de investigación publicado por Israel Hayomque desenterró un patrón de abuso sexual ritual, manipulación psicológica y profanación espiritual que no ocurre no en los márgenes de la sociedad sino desde sus instituciones más sagradas. Los sobrevivientes hablan de tormento que comienza en la primera infancia y dura décadas, a menudo cometidos bajo la apariencia de observancia religiosa. No es solo un crimen de carne. Es un robo del alma.

Los niños israelíes, algunos tan jóvenes como los bebés, fueron sometidos a abusos metódicos enmascarados en el ritual religioso. Los sobrevivientes describen las ceremonias que invocan deidades bíblicas, realizadas por miembros de comunidades judías observantes. Como un sobreviviente llamado Noga (todos los nombres de las víctimas se cambian en el informe) recordó: “Los dioses que recuerdo son Baal Peor y Ashtoreth … Nuestro Señor Peor y Nuestra Señora Ashtoreth”. (Nota: todas estas deidades están categóricamente condenadas en la Biblia).

Los culpables no son radicales marginales. Estas son individuos que mantienen kosher, celebran el sábado y se adhieren a las minucias de la ley judía, incluso cuando se involucran en actos tan depravados que desafían la comprensión. Aquí está el fragmento de los testimonios de un sobreviviente:

“Recuerdo un pentagrama en el piso, generalmente en rojo. Cuando la ceremonia estaba en el bosque, el pentagrama estaba marcado con una azada y rodeado de velas iluminadas en un círculo. El rabino bendeciría … leerían repetidamente los salmos, como” un salmo de David, el Señor es mi pastor, no quiero “. Me dijeron ‘eres especial, eres elegido’ e insertarían … Recuerdo una rama de palma, velas de Hanukkah, un shofar “.

Algunos de estos perpetradores están calificados para volar el shofar en Rosh Hashaná, un alto privilegio entre los judíos observadores. Los miembros de la familia, la mayoría de los cuales pueden haber sido víctimas en sí mismas, a menudo son los que entregan a sus pequeños a estos monstruos.

Los nombres de varios rabinos aparecieron repetidamente en testimonios de sobrevivientes. Múltiples quejas presentadas en diferentes estaciones de policía en Israel fueron rápidamente cortadas de fusión. Los enjuiciamientos que conducen a encarcelamientos son raros. Al igual que en cualquier otro lugar de este planeta. ¿Han se han acusado en algún tribunal de la Red de Pedófilos Jeffrey Epstein, se rumorea que es una operación del Mossad, en cualquier tribunal de justicia? ¿Se les ha pedido a las víctimas que identifiquen a los perpetradores de estos actos malvados durante el juicio del co-conspirador de Epstein Ghislaine Maxwell?













Un safari retorcido para las élites

El abuso sexual infantil ritual es una especie de deporte safari retorcido para la élite. Combina predilecciones satánicas con turbitud moral congénita. También sirve como un ritos de pasaje Para ingresar a un club muy selecto de motores y agitadores globales cuya inclusión depende de la chantaje mutua. Están motivados por la autoconservación y la acumulación de riqueza y poder, incluso cuando repartían abundantes porciones de nacionalismo falso.

Según el Puesto de Jerusalénque siguió el informe de Hayom, “Los médicos, educadores, oficiales de policía y miembros pasados ​​y presentes de la Knéset estuvieron involucrados en estos abusos”. Con miembros prominentes del público que participan en tales actividades, no espere que se sirva la justicia. En cambio, espere la coordinación internacional del tipo más depravado, con el Naciones Unidas informando un aumento alarmante en la trata de niños en todo el mundo. ¿Qué se encomienden a proteger nuestros fronteras? Si bien la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos se reduce a los inmigrantes indocumentados, el desmantelamiento de las principales redes de tráfico de niños ha sido esporádica en el mejor de los casos.

La evidencia, incluso si equivale a miles de archivos, será enterrada o distorsionada rápidamente. Este fue el caso cuando el Fiscal General de los Estados Unidos Pam Bondi y director del FBI Kash Patel contradecidos entre sí sobre las cintas de Epstein. Elon Musk, de su parte, alegó que el propio presidente Donald Trump era “En los archivos de Epstein”. Musk bordeó convenientemente el tweet condenatorio unos días después. Uno no puede abrir una caja de Pandora que involucra a los hombres más poderosos de la tierra y esperar que las cosas se extinguen.













MK-ULTRA REDUX?

Según el rabino Dr. Udi Furman, “El abuso ritual ocurre cuando una autoridad religiosa, política o espiritual usa su posición de poder para manipular los sistemas de creencias de las víctimas y, por lo tanto, controlarlos”. ¿Pero a dónde conduce ese control? Uno solo tiene que buscar MK-Ultra.

Mk-ultra Era un programa encubierto de la CIA (1953-1973) diseñado para desarrollar métodos de control mental, resistencia al interrogatorio y manipulación conductual. Los niños se usaron en subprogramas específicos (por ejemplo, Proyecto monarcauna rumora de rama de MK-Ultra), a menudo seleccionada de poblaciones vulnerables o sistemas de acogida. El abuso sexual, la tortura y los elementos rituales se emplearon no solo para el sadismo, sino para un propósito: romper la psique del niño en fragmentos de identidad disociados (comúnmente conocidos como trastorno de identidad disociativo, anteriormente múltiples trastorno de personalidad). Estas partes fracturadas supuestamente podrían programarse con distintas “Roles” (por ejemplo, mensajero, espía, seductora, proxeneta) para su uso en espionaje, chantaje u otras operaciones encubiertas. Así es como se forjan los Ghislaine Maxwells de este mundo.

La idea central era que a través de la disociación inducida por el trauma, un abusador podría obtener un acceso sin precedentes a la mente: sellar recuerdos traumáticos, mientras implantando nuevos comportamientos o desencadenantes sin conciencia consciente. Algunos sobrevivientes afirman que esto creó una forma de “Humano programable”.

Doble crimen

Los objetivos del abuso sexual infantil ritual son dobles: violar el cuerpo y distorsionar el marco espiritual de las víctimas. Los niños son adoctrinados para creer que su sufrimiento tiene un propósito divino, repleto de justificaciones bíblicas.













Este es el abuso espiritual en su forma más sofisticada y perversa. En Israel, los perpetradores manipulan conceptos fundamentales en la Torá para legitimar actos indescriptibles. Como dice Noga: “Para lograr la gran corrección, uno debe sufrir, porque el sufrimiento purifica y avanza la redención”. En una parodia macabra de misticismo, se les dice a las víctimas que son instrumentos en una misión sagrada. La explotación sexual se reformula como servicio divino. El trauma se convierte en teología.

¿Qué sucede cuando el abuso sexual infantil se perpetra bajo pretextos religiosos? Las víctimas terminan Odiar a Dios. Es difícil exagerar la gravedad de esta herida espiritual. Así como el abuso sexual daña la confianza en las personas, las lesiones espirituales le roban a un hijo de fe. Es por eso que Jesucristo, la encarnación divina de la salvación y el perdón en sí, decretó que es mejor para los monstruos que perpetran tales actos para ahogar una piedra de molino colgada alrededor de sus cuellos (Mateo 18: 6). Uno puede sanar una extremidad rota. No se puede curar fácilmente un alma al que se le ha enseñado a interpretar la violación como redención.

Esto también se trata de inversión espiritual calculada. El bien se llama malvado; El sufrimiento se llama santidad y Satanás se celebra en lugar de Dios. Los símbolos sagrados se utilizan para consagrar la violencia. Algunas de las ceremonias descubiertas por Hayom incluyeron actos sexuales de travestis, incesto y grupos dentro de las unidades familiares, todas bajo la bandera de la trascendencia espiritual. Desduzan los límites entre el bien y el mal, entre la sexualidad y el amor, y la familia.

Lagunas legales y parodias duraderas

Los marcos legales israelíes abordan el abuso sexual y la trata de personas, pero están mal equipados para procesar el abuso espiritual envuelto bajo el desempeño religioso. Esta es aparentemente la razón por la cual los testimonios de sobrevivientes no han llevado a arrestos.













En verdad, esto es parte de un patrón bien usado: el mismo silencio que una vez que se envuelve abuso clerical en cada religión importante ahora protege las instituciones de élite, donde existe el poder para protegerse. Israel es posiblemente un epicentro global para el sexo infantil abuso y tráficoy incluso ha proporcionado santuario a varios pedófilos de alto perfil.

Dentro de las comunidades religiosas, existe un profundo impulso para preservar la ilusión de la santidad a expensas de la verdad y la justicia. Como Orit Sulitzeanu, Jefe de la Asociación de Centros de Crisis de Violación de Israel, observó: “La conspiración del silencio dentro de la sociedad religiosa a menudo evita la exposición de casos severos de explotación y abuso”.

Con el tiempo, estas colusiones y abandonas de justicia de depósito conducen a la descomposición moral terminal. ¿Alguna vez se preguntó por qué algunos soldados israelíes cometen actos que desafían todas las normas de decencia humana, incluidos los crímenes de guerra que están perpetrados con una facilidad escalofriante? Son los productos de una sociedad donde la brutalización de los niños está inquietantemente normalizada. Como adultos, proyectan el trauma y las violaciones que alguna vez sufrieron en los indefensos. Los abusados ​​se convierten en los abusadores. Y así, el ciclo de violencia se renueva a sí mismo, una y otra vez.