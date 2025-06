Escapé un accidente aéreo devastador que dejó 101 muertos ... mientras estaba en el mismo asiento 11 A que el único sobreviviente de Air India Desastre

Un hombre afortunado que sobrevivió a un accidente aéreo fatal ha revelado que estaba sentado en el mismo asiento que el único sobreviviente de Brit en el desastre de Air India.

Ruangsak Loychusak estaba a bordo del vuelo TG261 TG261 de Thai Airways desde Bangkok a la India cuando se estancó y se sumergió en un pantano, matando a 101 personas a bordo.

Ruangsak Loychusak estaba en el condenado vuelo de Thai Airways TG261 que se estrelló y mató a 101 personas

Lichusak ha revelado que estaba sentado en el asiento 11a

Una foto de Loychusak rescatado

Vishwash Kumar Ramesh es el único sobreviviente del accidente de Air India

Imagen que muestra el pase de embarque de su vuelo

Pero el cantante reveló que estaba sentado en el asiento 11a cuando el avión cayó en 1998.

La tragedia dejó 101 de los 132 pasajeros y 14 miembros de la tripulación muertos. Unas 45 personas resultaron heridas.

Ruangsak dijo que tenía “la piel de gallina” cuando se reveló que el único sobreviviente Desde el choque de Air India también se sentó en 11A.

Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años, engañó a la muerte después de ser arrojado de su asiento en el Flaming Air India Jet, escapando con heridas leves y filmó alejándose después del accidente.

Dijo que el avión se rompió después del accidente y su asiento se sacó de los restos.

Ruangsak dijo: “El único sobreviviente del accidente aéreo en India estaba sentado en el mismo número de asiento que yo, 11a.

¿Es este el momento que salvó al único sobreviviente británico? Vid muestra la mosca de los escombros desde Air India Jet … ¿de la que huyó?

“Quiero ofrecer mis condolencias a todos los que perdieron seres queridos en la tragedia”.

Aunque el hombre tailandés ya no tiene su boleto desde el vuelo condenado hace casi tres décadas, dijo que los informes del periódico desde la época habían registrado su número de asiento.

También estaría disponible en los registros de vuelo, agregó.

Él dijo: “Tuve dificultades para volar durante 10 años después del accidente. Luchaba para respirar, a pesar de que la circulación del aire era normal.

“Evité hablar con cualquiera y siempre miraba fuera de la ventana, bloqueando a cualquiera que lo cerrara para mantener mi sentido de seguridad.

“Si viera nubes oscuras o una tormenta afuera, me sentiría terrible, como si estuviera en el infierno.

“Todavía puedo recordar los sonidos, los olores e incluso el sabor del agua en el pantano en el que se estrelló el avión.

“Durante mucho tiempo, me mantendría los sentimientos para mí mismo”.

Un informe de periódico sobre el accidente tailandés

Lichusak en un hospital después del accidente

El avión fue visto desapareciendo detrás de los edificios antes de la gran explosión.

El avión fue visto encuestado en un edificio

Pero Ramesh escapó de la aeronave en llamas, convirtiéndose en la única persona en salir con vida.

Las imágenes increíbles lo muestran alejándose de los restos casi ileso.

Flanqueado por los lugareños, se le puede ver dirigiéndose hacia una ambulancia con sangre que le puse la cara.

Su pase de embarque reveló que estaba sentado en el asiento 11a, próximo a la salida de emergencia del vuelo.

Ramesh reveló cómo sobrevivió al trágico accidente que mató a todos a bordo pero él.

Hablando en hindi, dijo: “Todo sucedió frente a mí y no podía creer cómo había salido vivo.

“Pensé por un segundo que iba a morir. Pero cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba vivo. Traté de salir del avión.

“Vi a la anfitriona aérea, otros pasajeros, todos frente a mí. En unos pocos segundos, sintió que el avión se había detenido, y las luces verdes y blancas se encendieron.

“Se sintió como tal vez [the pilot] De repente, se aceleró para despegar, pero bajó a un albergue desde allí a alta velocidad. Vi todo.

“La puerta se rompió [near me] Se interrumpí y traté de resbalarse. El lado opuesto del avión golpeó la pared. Es por eso que otros no podían salir.

“Cuando salí, me llevaron a la ambulancia y me llevaron al hospital. Mi tratamiento va bien y la gente es muy solidaria”.

Se podían ver enormes plumas de humo negro en el cielo

El avión se estrelló contra el albergue de un médico

El Boeing 787 Dreamliner con 242 pasajeros a bordo, incluidos 53 británicos, se estrelló contra un albergue médico en Ahmedabad en el oeste de la India.

El avión se dirigía a London Gatwick con 232 pasajeros y 10 tripulantes a bordo cuando se estrelló solo segundos después del despegue.

El Dreamliner perdió el contacto solo unos segundos después del despegue, según el sitio web de seguimiento de vuelo Flightradar.

Una última alerta se registró por última vez menos de un minuto después de que comenzó el viaje desde el Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel.

Solo había alcanzado 625 pies en ese momento, creen las autoridades.

Segundos antes del accidente, el Boeing fue filmado volando bajo sobre el área residencial de Meghani Nagar con los pilotos que parecen estar en un intento desesperado por mantener el avión en el aire.

Momentos después, se vio desapareciendo detrás de los edificios antes de ver una gran explosión en la distancia.