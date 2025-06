Pequeño detalle en el apasionante recuerdo de Brit Sole Survivor de cómo el jet de Air India se fue puede ayudar a resolver el misterio

El único sobreviviente británico de la muerte del desastre de Air India ha revelado una pista de que algo estaba mal solo momentos antes del accidente.

Vishwash Ramesh, de 40 años, dijo que las luces de la cabina comenzaron a parpadear antes de que el avión se hundiera en el aire, un detalle que podría ayudar a resolver el misterio de la catástrofe.

Vishwash Ramesh en el hospital, visitado por el primer ministro indio Narendra Modi

El británico se alejó de los restos relativamente indemne

Los investigadores están luchando por descubrir qué salió tan mal con el avión

Recordando los momentos antes de la tragedia, Vishwash, de Leicester, dijo: “Cuando el vuelo despegó, en cinco a 10 segundos se sintió como si estuviera atrapado en el aire.

“De repente, las luces comenzaron a parpadear: verde y blanco.

“El avión no estaba ganando altitud y se estaba deslizando antes de que de repente se estrelló contra un edificio y explotara”.

La revelación de luces parpadeantes de Vishwash se produce después de que un pasajero, que tomó el avión el día antes del accidente, reclamó que las piezas eléctricas como las pantallas de fondo no funcionaban.

Los expertos en aviación han especulado que los informes de electricidad dudosa podrían ser un signo de una falla de energía, posiblemente explicando el accidente.

Air India mantiene una mente abierta sobre lo que salió mal y causó la muerte de 52 británicos.

Las teorías que se consideran incluyen problemas con el empuje del motor, las aletas y el tren de aterrizaje, así como un ataque de aves y un error piloto.

Y la investigación del gobierno indio también está considerando si Air India tuvo la culpa de alguna manera.

El regulador de aviación de la India había ordenado recientemente a la aerolínea para verificar su flota Boeing 787 completa.

Vishwash es la única persona que puede proporcionar un relato de testigo interno del momento, y anteriormente dijo que “no tiene idea” de cómo sobrevivió.

Él dijo: “Vi gente muriendo frente a mis ojos: las azafatas y dos personas que vi cerca de mí […] Salí de los escombros “.

El afortunado escape especuló: “Creo que el lado en el que estaba no enfrentaba al albergue. No sé sobre los demás”.

Otros analistas han sugerido que logró escapar gracias a una pieza de fuselaje volador, que fue atrapado volando por el aire en el video.

El asiento de Vishwash era 11a, correcto próximo a la puerta de emergencia, que se enteró cuando el avión golpeó el edificio y luego explotado.

Funcionarios gubernamentales debajo de la cola del avión, que permanece encajado en un edificio

El pase de embarque de Vishwash muestra que se sentó en el asiento 11a

En las imágenes increíbles, se ve un pequeño objeto volando durante una fracción de segundo, justo antes de que el avión esté envuelto en llamas.

Los investigadores continúan analizando el metraje y buscan la misteriosa pieza de escombros mientras intentan averiguar qué causó el accidente de terror.

Recordando el momento de incredulidad cuando se encontró vivo, Vishwash dijo: “Al principio, pensé que estaba muerto. Más tarde, me di cuenta de que todavía estaba vivo y vi una apertura en el fuselaje.

“Me las arreglé para desabrocharme, usé mi pierna para empujar esa abertura y arrastrado”.

El hermano de Vishwash, Nayankumar Ramesh, dijo que el sobreviviente tenía teléfono en casa para decir que estaba "bien"

El equipaje de los pasajeros se encuentra en una pila en el lugar del accidente

“Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Estaba asustado. Me puse de pie y corrí. Había piezas del avión a mi alrededor.

“Alguien me agarró y me puso en una ambulancia y me trajo al hospital”.

Vishwash que el avión se incendió antes de luchar a través de los escombros, y luego explotó cuando estaba fuera de peligro.

Las imágenes muestran a Vishwash, asombrosa y cubierta de sangre con los lugareños que lo ayudan a una ambulancia.

Hablando en hindi, dice: “Acabo de salir del avión, explotó”.

Desde allí fue llevado de urgencia al hospital y desde entonces ha alabado al personal médico que lo trató.

Él dijo: “Mi tratamiento va bien y la gente es muy solidaria”.

El hermano de Vishwash, Ajay, estaba a bordo del avión y murió.