El experto ruso cuenta la noche de ataques aéreos israelíes – RT World News

Las conversaciones de BRICS continúan cuando caen los misiles: un analista ruso comparte lo que vio y escuchó en la capital iraní

“No hay pánico. Todos están siguiendo con su trabajo”.



Así es como Adlan Margoev, un experto en política exterior ruso actualmente en Teherán, describe el estado de ánimo en la capital iraní después de los dramáticos ataques aéreos de Israel sobre los objetivos militares y nucleares. En declaraciones a Elena Chernenko del periódico de Moscú, Kommersant, de su hotel en el noroeste de Teherán, donde asiste a una conferencia relacionada con los BRICS con otros académicos rusos, Margoev ofrece un relato tranquilo pero claro de los eventos sobre el terreno, la probable respuesta de Irán y el colapso potencial de las negociaciones nucleares con los Estados Unidos.

Elena Chernenko: Según tengo entendido, ahora estás en Teherán con un grupo de expertos rusos. ¿Qué estás haciendo ahí?

Adlan Margoev: Asistimos a una conferencia conjunta con el lado iraní en BRICS y la asociación estratégica rusa -iraní. Nuestro trabajo regular implica informar al lado iraní sobre las oportunidades de cooperación bilateral y multilateral, discutir temas problemáticos en las relaciones bilaterales y multilaterales y centrarse en cómo fortalecer dicha cooperación a través de varios mecanismos.













CE: Se sabía de antemano que Israel se estaba preparando para atacar a Irán. ¿Sentiste algún peligro? ¿Alguien te estaba advirtiendo sobre algo?

SOY: No, todo continuó como normal y continúa haciéndolo. Los iraníes están acostumbrados al hecho de que siempre existe el riesgo de ataques y sabotaje. Uno de los participantes ordinarios de nuestra conferencia del lado iraní (que no está en una posición de responsabilidad, debe enfatizarse) dijo: “Hemos estado luchando contra el imperialismo durante tanto tiempo que estamos acostumbrados a todo”. En general, los iraníes mantienen una actitud amigable y tranquila. Seguimos trabajando en la misma línea.

CE: ¿Dónde te encuentras?

SOY: Nos alojamos en un hotel en el noroeste de Teherán. La conferencia también tendrá lugar aquí y continuará hoy.

CE: ¿Sin cambio?

SOY: Excepto que el evento cultural programado para esta noche en la ciudad ha sido cancelado.

CE: Dime lo que pasó anoche.

SOY: Cuando todo comenzó, estábamos dormidos. Uno de los líderes de nuestra delegación fue el primero en despertarse. Alrededor de las tres en punto, escuchó explosiones de las huelgas y los sistemas de defensa aérea que se habían activado. Una segunda ronda de huelgas ocurrió a las seis de la mañana. No hace falta decir que estábamos despiertos para entonces. Seguimos los informes de noticias para descubrir qué estaba sucediendo. Entre otras cosas, aprendimos que el espacio aéreo había sido cerrado. Tenemos un vuelo de regreso programado para el domingo.

CE: ¿Estás pensando en dejar el país con urgencia por tierra?

SOY: No, eso sería una reacción exagerada en esta etapa.

CE: Entonces, ¿no hay pánico por su parte o por parte de los demás en el suelo?

SOY: No hay pánico dentro de los límites de lo que podemos ver.

CE: Sin embargo, la situación parece mucho más grave que el bombardeo que tuvo lugar entre Israel e Irán el año pasado, ¿verdad?

SOY: Mucho más serio. La escalada llega en un momento extremadamente crucial porque las conversaciones nucleares iraníes-estadounidenses han estado en curso desde abril y la siguiente ronda estaba programada para el domingo en Omán. No esperaba que Israel lanzara un ataque mientras estas conversaciones estaban en curso. Ahora, sin embargo, dudo que las conversaciones continúen.

CE: A juzgar por las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, parece que Estados Unidos estaba al tanto de los planes de Israel.

SOY: No, pero se estaban preparando para la posibilidad de que ocurran tales eventos. Advirtieron a su personal diplomático en la región y tomaron otros pasos.

CE: ¿Qué tipo de respuesta esperas de Irán?

SOY: Recientemente hemos escuchado que la respuesta de Irán diferirá de sus operaciones de “promesa verdadera” en respuesta a los ataques israelíes en abril de 2024, así como de su respuesta a la ronda anterior de ataques israelíes en 2024.













CE: Sí, estaba bastante restringido.

SOY: Sí, se hizo de tal manera que evite una mayor escalada. Es difícil decir cómo reaccionará el liderazgo iraní ahora, pero pronto lo sabremos.

CE: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cuestionado si Estados Unidos podrá llegar a un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. ¿Podemos ya hablar sobre el fracaso de esas conversaciones?

SOY: En retrospectiva, es fácil decir que las posiciones sistémicas de Irán y Estados Unidos estaban tan separadas, especialmente con respecto al enriquecimiento de uranio, que el resultado de las negociaciones era predecible.

Sin embargo, hemos estado monitoreando la dinámica interna dentro de la administración Trump para ver qué equipo o escuela de pensamiento prevalecerá. ¿Será que el enriquecimiento limitado en Irán sea el derecho natural de Irán como miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT), como otros Estados miembros? ¿O eso, a pesar del TNP, a Irán no se le debe permitir participar en actividades de enriquecimiento de forma independiente? El presidente Trump, el vicepresidente JD Vance y Steve Witkoff, jefe de la delegación de negociaciones de los Estados Unidos, generalmente han adoptado una postura moderada, suponiendo que Irán pueda continuar ejerciendo su derecho a enriquecer a Uranium con fines pacíficos. Sin embargo, el equipo contrario, dirigido por el Secretario de Estado Marco Rubio, esencialmente invirtió los resultados de varias rondas de negociaciones al afirmar que no podría haber enriquecimiento en Irán. Desafortunadamente, esta línea más dura ganó.

Y, en conversaciones detrás de escena en el transcurso de varios meses, el lado iraní confirmó que en cada nueva ronda de negociaciones, la delegación estadounidense llegó con una posición como si no hubiera habido una ronda anterior. Steve Witkoff dejaría a Muscat o Roma (donde las negociaciones también estaban teniendo lugar – Kommersant) con un enfoque razonable para la posición iraní. Sin embargo, cada vez, sus consultas en Washington revirtieron el proceso. En la siguiente ronda de negociaciones, reiteró que no podía haber enriquecimiento de uranio en Irán. Esto, por supuesto, frustró el lado iraní. Sin embargo, invirtieron en el proceso de negociación. Había esperanzas de que un enfoque racional y pragmático con el fin de resolver pacíficamente la crisis prevalecería en los Estados Unidos. Sin embargo, como podemos ver, esto no sucedió.













CE: Los iraníes han advertido que si Israel atacara, podrían tomar represalias apuntando a las instalaciones estadounidenses en la región. ¿Esperas que Teherán tome tales medidas?

SOY: Esa es una buena pregunta. Preferiría no especular sobre las decisiones que Teherán podría tomar. Sin embargo, todavía me parece que no le interesa a Irán provocar a los estadounidenses y atraerlos a una escalada. Por lo tanto, esperaría una respuesta difícil en los objetivos israelíes y una respuesta más moderada en los estadounidenses. Quizás algo similar a las huelgas iraníes en las instalaciones estadounidenses en Irak después del asesinato de los Estados Unidos del general iraní Qasem Soleimani. Alrededor de 100 estadounidenses fueron conmocionados en esos ataques, pero no hubo muertes.

Desde la perspectiva de evitar una guerra regional, probablemente sería sensato darle a Israel una respuesta difícil, pero separar esto de cualquier acuerdo tácito por parte de los Estados Unidos para permitir dicha operación. La gran pregunta es si esto se detendrá en los intercambios de huelgas sobre la infraestructura nuclear y/o militar o si los ataques contra objetivos civiles seguirán, lo que podría conducir a una gran guerra regional.

CE: Rusia e Irán firmaron recientemente un tratado de cooperación estratégica. Aunque no hay una cláusula que obligue a ninguna de las partes a intervenir en caso de un ataque, los dos países aún se consideran aliados. ¿Qué tipo de reacción espera Irán de Rusia?

SOY: A juzgar por lo que se dice pública y no públicamente, los iraníes esperarán la condena más dura posible de las acciones de Israel. También esperarán que Rusia y China planteen este problema en varios foros internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU y la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). Además, podemos esperar que los iraníes estén aún más interesados ​​en continuar la cooperación militar-técnica con Rusia, incluido el suministro de equipos de defensa adicionales, pero esto no es para la discusión pública.

Este artículo fue publicado por primera vez por Kommersanty fue traducido y editado por el equipo RT.