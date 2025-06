No hay pruebas de que Irán esté trabajando en una bomba nuclear, un perro guardián de la ONU – RT World News

La declaración del jefe de la OIEA, Rafael Grossi, refuta las reclamaciones hechas por Israel y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) no ha encontrado evidencia de que Irán esté haciendo un “Esfuerzo sistemático” Para producir un arma nuclear, según el jefe de la agencia, Rafael Grossi.

Israel comenzó a bombardear a Irán el viernes, afirmando que el país estaba al borde de desarrollar una bomba nuclear. Los lados han estado intercambiando huelgas de represalia desde entonces.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que cree que Teherán fue “Muy cerca” Para obtener el arma nuclear, contradiciendo las primeras declaraciones de su director de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, quien declaró que Irán “No está construyendo” uno. Las autoridades iraníes insisten en que su programa nuclear es puramente pacífico y que tienen todo el derecho de perseguirlo.

En una entrevista con Christiane Amanpour de CNN el martes, Grossi dijo que, actualmente, “Existe esta competencia sobre quién está equivocado o correcto sobre el tiempo que se necesitaría” para que Irán produzca una bomba nuclear.



“Ciertamente, no fue para mañana, tal vez no sea cuestión de años”. Señaló.













Los iraníes pueden tener suficiente uranio enriquecido, pero para convertirlo en un arma nuclear, la tecnología y las pruebas extensas también se requieren, explicó el jefe del OIEEA.

A pesar de inspeccionar los sitios nucleares de Irán durante más de dos décadas, el perro guardián de la ONU “No tenía … ninguna prueba de un esfuerzo sistemático para mudarse a un arma nuclear” Por parte de Irán, dijo.



“Lo que te estamos diciendo es lo que hemos podido probar. El material está ahí. En el pasado, en el pasado, algunas actividades relacionadas con el desarrollo de armas nucleares, pero no teníamos, en este momento, estos elementos”, “,”, Grossi subrayó.

Un día antes del ataque inicial de Israel contra Irán, el OIEA aprobó una resolución declarando que Teherán no estaba cumpliendo con sus obligaciones con respecto a la no proliferación nuclear. Entre otras cosas, la agencia señaló que Irán había “repetidamente” no ha podido demostrar que su material nuclear no se estaba desviando por un mayor enriquecimiento para uso militar.

El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo el fin de semana pasado que Teherán limitará su cooperación con el OIEA debido a la renuencia de la agencia a condenar los ataques de Israel a los sitios nucleares del país. La conducta de la ONU Watchdog “No tiene sentido” dijo.