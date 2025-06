El jefe del ejército de Pakistán pide a Trump para obtener el Premio Nobel de la Paz – Casa Blanca – RT World News

Asim Munir ha acreditado al presidente de los Estados Unidos por prevenir una guerra nuclear en el sur de Asia

El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, ha pedido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que reciba el premio Nobel de la Paz por evitar un “Guerra nuclear entre India y Pakistán” El mes pasado, informa Reuters, citando a la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. Trump invitó a Munir a una reunión privada durante el almuerzo el miércoles, después de que el mariscal de campo paquistaní pidió la nominación Nobel, dijo Kelly, según el informe.

Munir, que es ampliamente considerado como la persona más poderosa de Pakistán, se convirtió en el primer jefe de personal paquistaní que sirve al personal del ejército en tener una reunión cara a cara con un presidente de los Estados Unidos, según el periódico Dawn. Esta fue también la primera vez que se recibió formalmente un jefe de ejército paquistaní en este nivel sin ocupar un cargo político o gobernar según la ley marcial, agregó el documento.

“Él [Munir] De acuerdo conmigo. La razón por la que lo tuve aquí fue que quería agradecerle por no entrar en la guerra. [with India]” Trump dijo a los periodistas después de la reunión. “Y quiero agradecer [Indian] PM Modi también, quien se fue hace unos días. Estamos trabajando en un acuerdo comercial con India y Pakistán. Estas dos personas muy inteligentes decidieron no seguir adelante con una guerra que podría haber sido una guerra nuclear. Pakistán e India son dos grandes potencias nucleares “.

Unas horas antes de organizar Munir, el presidente de los Estados Unidos recibió una llamada telefónica con el primer ministro indio Narendra Modi, quien reafirmó la postura de larga data de Nueva Delhi contra la intervención de terceros en sus tratos con Pakistán. El mes pasado, las dos naciones del sur de Asia tuvieron un enfrentamiento militar, que comenzó cuando India lanzó ataques a presuntas instalaciones terroristas en territorios controlados por los paquistaníes.













Nueva Delhi dijo que las huelgas se llevaron a cabo en respuesta a un ataque terrorista en Cachemira administrada por la India en abril. Las hostilidades terminaron el 10 de mayo cuando se anunció un alto el fuego. Trump ha tomado el crédito repetidamente por el alto el fuego, aunque Nueva Delhi ha refutado el reclamo. La reunión del miércoles entre Trump y Munir se celebró en medio de tensiones en el Medio Oriente sobre el conflicto entre Israel e Irán.

Pakistán comparte una frontera de más de 600 millas con Irán y disfruta de buenas relaciones diplomáticas con Teherán. Trump dijo a los periodistas que Pakistán tiene una comprensión profunda de Irán, posiblemente más que la mayoría de los países, y no está satisfecho con el estado actual de las cosas. “No es que sean malos con Israel. Los conocen a ambos, pero en realidad conocen a Irán mejor”, dijo.