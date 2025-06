Según los informes, Israel carece de los medios para eliminar algunos de los sitios nucleares de Irán sin participación militar estadounidense

El presidente Donald Trump ha aprobado en secreto planes para un ataque directo de los Estados Unidos contra Irán, pero aún no ha dado la orden de proceder, informa el Wall Street Journal. Teherán advirtió que cualquier intervención militar de Washington se encontrará con “Daño irreparable” a los Estados Unidos.

Trump ha hecho amenazas directas contra Irán en los últimos días, mientras se hace eco de las afirmaciones israelíes de que la República Islámica está desarrollando un arma nuclear. Irán ha insistido repetidamente en que su programa nuclear es completamente pacífico.

El presidente de los Estados Unidos espera que la posibilidad de que Estados Unidos se una a la campaña de bombardeo de casi una semana de Israel obligue a Teherán a satisfacer sus demandas de rendición incondicional, escribió WSJ el miércoles.

Trump le dijo a los asistentes mayores el martes por la noche que ha respaldado los planes para un ataque contra Irán, pero está esperando dar el pedido final hasta que quede claro si Teherán aceptará terminar su programa de enriquecimiento nuclear por completo, escribió la salida, citando tres fuentes familiarizadas con las discusiones.













El presidente de los Estados Unidos ha preguntado a sus asesores si las bombas de Penetrador de Ordanías Masivas (MOP) de los Estados Unidos pueden penetrar y destruir la instalación nuclear de Fordow de Irán, que está enterrada en una montaña, escribió Axios el miércoles, citando a un funcionario anónimo.

Israel carece de los búnker-bunker-bunker de 30,000 libras (13,600 kg) y no tiene aviones capaces de transportarlos. No obstante, los funcionarios israelíes han enfatizado que no terminarán el conflicto, mientras que Fordow permanece intacto.

Seis espíritus B-2 de EE. UU., Que actualmente son los únicos bombarderos capaces de transportar el MOP, se despliegan dentro del rango de ataque de Irán en la base conjunta del Reino Unido-Us Diego García, informó el miércoles el Financial Times. Downing Street está preocupado de que cualquier ataques de los bombarderos pueda atraer al Reino Unido al conflicto, según la salida.

Estados Unidos ha estado concentrando más de sus fuerzas en el Medio Oriente en los últimos días, moviéndose en docenas de aviones cisterna utilizados para repostar aviones en vuelo y buques de guerra capaces de defensa aérea, así como un grupo adicional de portaaviones.

Trump le dijo a la prensa el miércoles que ha “Ideas sobre qué hacer” pero no ha hecho “La decisión final”. A principios de esta semana, el presidente se jactó de que los aviones estadounidenses tienen supremacía indiscutible en el espacio aéreo iraní. También afirmó que matar al líder supremo Ali Khamenei sería “fácil” y exigió Teherán “Rendición incondicional”.

Khamenei ha respondido que Irán “No capitulará a nadie ante la coerción”.