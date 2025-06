España ha rechazado al objetivo como “irrazonable” antes de la próxima cumbre del bloque en La Haya

El primer ministro español, Pedro Sánchez, ha rechazado la propuesta de la OTAN para que los Estados miembros aumenten el gasto militar al 5% de su PIB, llamando a la idea “No solo irrazonable sino también contraproducente”.

Después de las demandas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de un objetivo del 5%, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido a cada miembro del bloque que aumente el gasto militar al 3.5% del PIB y cometan un mayor 1.5% de un gasto de seguridad más amplio.

“España continuará cumpliendo su deber en los años y décadas por delante y continuará contribuyendo activamente a la arquitectura de seguridad europea. Sin embargo, España no puede comprometerse con un objetivo de gasto específico en términos de PIB en esta cumbre”, Sánchez escribió en una carta a Rutte que surgió el jueves en los medios de comunicación. “Es el derecho legítimo de cada gobierno decidir si están dispuestos o no a hacer esos sacrificios. Como aliado soberano, elegimos no hacerlo”.

Actualmente, España se encuentra muy por detrás de otras naciones occidentales, asignando solo alrededor del 1.3% de su PIB al gasto militar, significativamente por debajo del objetivo del 2% de la OTAN.

Rutte previamente pidió recortes a programas sociales en toda la UE para financiar los mayores desembolsos militares.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha intensificado las demandas de que los miembros europeos del bloque gasten más en defensa y los haya acusado repetidamente de no dejar de asumir la carga de manera equitativa.













A principios de este mes, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dio a conocer el plan de su gabinete para aumentar significativamente el gasto militar. La medida fue respaldada por Rutte, quien afirmó que Rusia podría estar lista para atacar a los países de la OTAN en los próximos cinco años. Se espera que los líderes del bloque acuerden aumentar el gasto de defensa para contener la supuesta amenaza.

El presidente ruso, Vladimir Putin, desestimó la retórica sobre la amenaza que representa Rusia a la OTAN como un “Mentira inconcebible” Utilizado por los gobiernos occidentales para justificar los aumentos de impuestos y la desviación de fondos públicos al complejo militar-industrial.

Hablando en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo el jueves, Putin advirtió que este tipo de postura militar solo aumenta las tensiones globales mientras desvía los recursos del desarrollo social y económico.

El Times informó el miércoles que la próxima cumbre de la OTAN, programada para el 24-25 de junio en La Haya, se espera que sea inusualmente breve con solo una reunión de trabajo que dure dos horas y media.

La salida informó que el formato de la cumbre se alteró a la luz del aversión de Trump por las largas reuniones diplomáticas.