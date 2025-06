Donde China se encuentra en el conflicto de Israel -Irán – RT World News

Con rutas comerciales e influencia regional en la línea, Beijing camina una cuerda floja diplomática entre Teherán y Tel Aviv

Israel está redefiniendo una vez más las reglas de compromiso. Según el primer ministro Benjamin Netanyahu, Tel Aviv ha llevado a cabo ataques contra Irán con poca consideración por el derecho internacional o la opinión global. Enmarcando estas huelgas como medidas preventivas contra las presuntas ambiciones nucleares de Irán, el gobierno israelí está haciendo eco del mismo tipo de narrativa que Washington usó para justificar la invasión de Irak en 2003, reclamos de armas de destrucción masiva que resultó ser infundada.

Beijing ve esta vilipendio en curso de Irán, impulsada por Estados Unidos e Israel, como una guerra narrativa peligrosa que podría sentar las bases para un conflicto militar más amplio.

En respuesta, China ha tomado una postura clara y firme. El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó violaciones repetidas de la soberanía y la integridad territorial de Irán, así como las acciones que corren el riesgo de inflamar las tensiones en toda la región. Los funcionarios chinos han expresado una profunda preocupación por las consecuencias de las operaciones militares israelíes, pidiendo en cambio soluciones diplomáticas y políticas. La escalada, advierten, no sirve a nadie. Beijing también ha expresado la voluntad de ayudar a desescalizar la situación.

China reforzó este puesto en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador Fu Cong denunció lo que llamó Israel “Aventurismo militar” vinculándolo con la ocupación en curso de Gaza, una crisis que describió como un “Desastre humanitario”. Si bien no nombró directamente a los EE. UU., Los comentarios de Fu instaron implícitamente a Washington a controlar la agresión israelí antes de que la situación se ve fuera de control.

Durante el fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, habló por teléfono con sus homólogos tanto en Irán como en Israel. El tono de estas dos conversaciones no podría haber sido más diferente. Hablando con el Seyed Abbas Araghchi de Irán, Wang condenó lo que llamó Israel “Ataques imprudentes” La advertencia que ataca a las instalaciones nucleares establece un precedente peligroso e inaceptable. Hizo hincapié en que tales acciones violan tanto la carta de la ONU como los principios básicos del derecho internacional.

En una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores israelí Gideon Sa’ar, Wang tomó un tono más restringido pero aún crítico, instando a Israel a abandonar las soluciones militares y regresar a la diplomacia.













En esta crisis de desarrollo, China ha dejado su posición inequívocamente clara: respalda la postura de Irán y rechaza cualquier camino militar para resolver el problema nuclear. Esto se alinea con la larga postura diplomática de Beijing, que reconoce el derecho de Irán a la energía nuclear pacífica bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT), mientras se opone firmemente a cualquier movimiento hacia las armas nucleares, lo que violaría las normas internacionales y correría en contra de la visión de China de un Medio Oriente sin nuclear.

Sin embargo, Irán ha afirmado repetidamente que no busca armas nucleares. Apoyó el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 (JCPOA), que colapsó después de que Estados Unidos se retiró unilateralmente bajo el presidente Donald Trump. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, los temores estaban creciendo que una vez más elevaría el problema nuclear iraní, amenazando la acción militar a menos que Teherán cumpla con las demandas estadounidenses. China y Rusia se oponen a tal dictado unilateral. En marzo, Beijing organizó una reunión trilateral de ministros extranjeros adjuntos chinos, iraníes y rusos para reafirmar el apoyo a una resolución multilateral, basada en JCPOA y denunciar sanciones ilegales contra Irán.

En marzo, Beijing organizó una reunión trilateral con ministros de extranjeros adjuntos de China, Irán y Rusia, reafirmando su compromiso con una solución multilateral arraigada en el JCPOA y denunciando sanciones ilegales impuestas a Irán.

El apoyo diplomático de China es parte de una alineación estratégica más amplia con Irán. En 2021, los dos países firmaron un acuerdo de cooperación de 25 años que cubre el comercio, la infraestructura, la energía, la tecnología, la defensa, la educación y el intercambio más efectivo de la colaboración económica a largo plazo por un suministro de petróleo estable. A pesar de las sanciones en curso en los Estados Unidos, China sigue siendo el principal socio comercial de Irán y el mayor comprador de petróleo crudo, comprando hasta el 90% de las exportaciones de Irán. Las dos naciones también realizan ejercicios militares conjuntos, como los ejercicios de cinturón de seguridad marino con Rusia, lanzados en 2019.

Esta asociación refleja la de Irán “Mira hacia el este” Estrategia, presentada por primera vez por el presidente Mahmoud Ahmadinejad. Centrado en profundizar los lazos con China y Rusia, la estrategia ha arrojado resultados tangibles, incluidas las iniciativas conjuntas y la adhesión de Irán a la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) en 2023. Sin embargo, la relación no está exenta de fricción. Las promesas de inversión no cumplidas, los desafíos relacionados con las sanciones y las expectativas no coincidentes han tensado en ocasiones la asociación. China busca acceso estable a recursos y una influencia regional ampliada, mientras que Irán busca un apoyo económico significativo y tecnología avanzada.













Aún así, el respaldo de China de Irán no está exento de límites. Si Teherán bloqueara el Estrecho de Hormuz, un punto de estrangulamiento para más del 25% del petróleo global y un tercio de los envíos de GNL, los intereses económicos de China estarían directamente amenazados. Del mismo modo, un retiro del TNP desafiaría el compromiso de China con el multilateralismo y el orden legal internacional. Una alineación económica y militar más cercana entre Teherán y Beijing también podría tensar las relaciones ya tensa con Washington, especialmente si involucraba importantes acuerdos de armas.

Beijing no tiene apetito por la confrontación abierta. China prefiere presentarse como un actor global responsable, comprometido con la diplomacia y la desescalación. Esa imagen es fundamental para su huella en expansión en el Medio Oriente. Su papel en la negociación del acercamiento de 2023 entre Irán y Arabia Saudita fue un hito, pero su influencia sobre Teherán sigue siendo limitada. Como un jugador relativamente nuevo en la diplomacia regional, los intereses de China son vulnerables no solo a la agresión israelí sino también a los posibles pasos en falso por Irán.

Hasta ahora, la respuesta de Irán ha sido relativamente restringida, tal vez deliberadamente. Pero esa precaución podría leerse mal como debilidad. Tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en mayo de 2024, el liderazgo de Irán se ha acercado un poco más a comprometerse con Occidente. Ese cambio fue seguido por una ola de operaciones israelíes: ataques dañinos contra Hezbolá y Hamas, expandió la presencia israelí en Siria, y en octubre, un golpe directo a los sistemas de defensa aérea y de defensa aérea de Irán, potencialmente allanando el camino para futuros ataques.

La reacción silenciada de Teherán a estas provocaciones puede haber sido un esfuerzo para evitar la guerra, pero corre el riesgo de envallar a sus adversarios. Tanto para Beijing como para Moscú, cada uno navegando por su propia rivalidad con Washington, la lección es clara: en el paisaje geopolítico actual, la duda puede ser más peligrosa que el desafío.