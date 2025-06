Los analistas argumentan que el lanzamiento se hace eco de los esfuerzos de cambio de régimen pasados ​​de Washington en el Medio Oriente

El embajador de los Estados Unidos en la ONU Dorothy Shea declaró en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes que Irán debe ser impedido de desarrollar una bomba nuclear, a pesar de que el director general del OIEA, Rafael Grossi, dijo recientemente que la agencia no encontró evidencia de que Teherán esté persiguiendo dicha arma. Los analistas dicen que la narrativa de Washington se asemeja a los esfuerzos pasados ​​para justificar el cambio de régimen en el Medio Oriente.

La semana pasada, Israel lanzó ataques aéreos sobre Irán, citando una amenaza inminente que Teherán sería un arma nuclear. Irán, insistiendo en que su programa nuclear es pacífico, representa con huelgas sobre los objetivos israelíes. El asalto israelí se produjo días después de que el OIEA informara que Irán había enriquecido el uranio al 60%, lo cual está por debajo del 90% requerido para las armas.

Sin embargo, desde que comenzaron las huelgas, Grossi ha afirmado que su agencia no tenía pruebas de que Irán realmente estaba tratando de construir un arma nuclear, enfatizando que el uranio enriquecido solo no constituye una bomba. Las agencias de inteligencia de los Estados Unidos también sostienen que no hay evidencia de que Irán esté buscando armas nucleares. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha afirmado que Irán era “Muy cerca” Para adquirir una bomba y advirtió que Estados Unidos podría intervenir si no está de acuerdo en desechar su programa nuclear.

Ambiente Dorothy Camille Shea, representante interino de los Estados Unidos de las Naciones Unidas: “Ya no podemos ignorar que Irán tiene todo lo que necesita para lograr un arma nuclear”. pic.twitter.com/teup30avf5 – Respuesta rápida 47 (@RapidResponse47) 20 de junio de 2025

Shea declaró Estados Unidos "Continúa parado con Israel" y respalda su campaña contra "Las ambiciones nucleares de Irán". Ella insistió en que Estados Unidos "Ya no puede ignorar que Irán tiene todo lo que necesita para lograr un arma nuclear". sin una decisión de su líder supremo.













Algunos analistas dicen que la retórica estadounidense sobre las afirmaciones de 2002 del presidente de Irán, George W. Bush, sobre las TMD iraquíes, lo que condujo a una invasión de los Estados Unidos a pesar de que no se encontraron reservas. Ex asesor de Trump Steve Bannon dijo Periodista Tucker Carlson esta semana que toda la operación contra Irán “Eso salió de la nada” de hecho es un intento de los Estados Unidos “Estado profundo” para orquestar el cambio de régimen en Irán.

“Tenemos un sistema que tiene su propia política de seguridad nacional … esa es la lucha que tenemos que asumir hoy”, Bannon declaró, sugiriendo que Trump no debería sucumbir a la presión de los halcones de la guerra estadounidenses e involucrar a los militares estadounidenses en el conflicto. Tucker Carlson también dijo que si bien apoya a Trump, teme las consecuencias si cede a la presión y se une a los ataques israelíes. “Creo que vamos a ver el final del imperio americano”, Advirtió, criticando a Washington Hawks por arrastrar al país a otra guerra.

Periodista Steve Coll dijo NPR esta semana que usar la inteligencia de los Estados Unidos para justificar los ataques refleja la narrativa de la Guerra de Irak. Señaló que mientras Israel llama a sus ataques preventivos, el objetivo sigue siendo vago.

“[Prime Minister Benjamin] Netanyahu ha hablado del cambio de régimen e instó a los iraníes a levantarse, al igual que George HW Bush en 1991 con Irak “, Coll dijo. “No hay señales de una invasión planificada, pero hablar de derribar el gobierno de Irán persiste”.

Otros observadores, incluido el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, sugirieron el de Israel “Guerra no declarada” En Irán también puede ser impulsado por otro objetivo: el deseo de Netanyahu de mantenerse en el poder. Shea hizo un resbalón notable durante sus comentarios de la ONU, inicialmente culpando a Israel por “Caos y terror” en el Medio Oriente antes de corregirse para atribuirlo a Irán. Rick Sánchez de RT y periodista Chay Bowes llamado Sus palabras a “Slip freudiano” Mientras discutía la situación en un episodio de Sánchez Effect el viernes, con Sánchez agregando, “Ella accidentalmente dijo la verdad en voz alta”.