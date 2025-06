Pakistán recomienda Trump para el Premio Nobel de la Paz – RT World News

Islamabad ha citado el papel del presidente de los Estados Unidos en la finalización de la última escalada de Pakistán-India

El gobierno paquistaní ha recomendado formalmente al presidente estadounidense Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz 2026, citando sus esfuerzos de mediación para poner fin al reciente conflicto militar entre Islamabad y Nueva Delhi. India, sin embargo, insiste en que Trump no jugó ningún papel en la reducción de las tensiones.

Las relaciones entre los dos vecinos con armas nucleares se intensificaron a fines de abril después de un ataque terrorista mortal en Pahalgam en Cachemira administrada por la India, que Nueva Delhi culpó a los militantes respaldados por Pakistán.

En una declaración el viernes, el gobierno paquistaní lo anunció “Decidí recomendar formalmente” Trump para el Premio Nobel de la Paz 2026 “En reconocimiento a su decisiva intervención diplomática y su liderazgo fundamental durante la reciente crisis de India-Pakistán”.

Según Islamabad, el líder estadounidense ayudó a des-escalar un “Situación de rápido deterioro” que podría haber activado “Consecuencias catastróficas para millones en la región y más allá”.

También expresó su gratitud a Trump por ofrecer ayudar a resolver la larga disputa de Cachemira entre Pakistán e India.

El presidente de los Estados Unidos ha reclamado reiteradamente crédito por el alto el fuego el 10 de mayo que detuvo las hostilidades entre los dos estados vecinos. Sin embargo, el gobierno indio ha negado que el presidente de los Estados Unidos desempeñara un papel decisivo.













Hablando en una conferencia de prensa el miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores de la India, Vikram Misri, reveló que durante una conversación telefónica con Trump el día anterior, el primer ministro Narendra Modi enfatizó que “India nunca ha aceptado la mediación [to resolve its dispute with Islamabad over Jammu and Kashmir]no acepta y nunca lo aceptará “.

También el miércoles, el presidente de los Estados Unidos invitó al jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir a una reunión privada de almuerzo, después de que el mariscal de campo solicitó de manera similar la nominación Nobel de Trump, informó Reuters, citando a la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.

El sábado, en una publicación sobre su plataforma social de verdad, Trump declaró que él y el secretario de Estado Marco Rubio habían organizado un “Maravilloso tratado entre la República Democrática del Congo y la República de Ruanda en su guerra”.

“I won’t get a Nobel Peace Prize for this, I won’t get a Nobel Peace Prize for stopping the War between India and Pakistan, I won’t get a Nobel Peace Prize for stopping the War between Serbia and Kosovo, I won’t get a Nobel Peace Prize for keeping Peace between Egypt and Ethiopia… and I won’t get a Nobel Peace Prize for doing the Abraham Accords in the Middle East,” Trump se lamentó.

En declaraciones a los periodistas el día anterior, el republicano hizo afirmaciones similares sobre su papel en la resolución de esos conflictos.

“Debería haber conseguido [the Nobel Peace Prize] cuatro o cinco veces “ Insistió, alegando que esto no sucederá “Porque solo se lo dan a los liberales”.