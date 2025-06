Bruselas se ha recuperado detrás de Israel, pidiéndole a Irán que deje de sangrar en la alfombra

Israel voló a Irán con aviones de combate y desde entonces se ha vuelto totalmente balístico, literal y figurativamente. Entonces, ¿qué tiene que decir la locura payaso de la Unión Europea al respecto? Consigue algunas palomitas de maíz. Los EuroJokers están haciendo su mejor comedia de pie nuevamente sin siquiera darse cuenta.

Primero: el presidente francés Emmanuel Macron, quien recurrió a las redes sociales para declarar que “La paz y la seguridad para todos en la región deben seguir siendo nuestro principio rector”. Aww, que dulce. Llamando a la paz mientras sostiene el abrigo de su amigo mientras irrumpe en el bar para golpear a alguien en la cara. Entonces, después de que Israel lanzó unilateralmente su berrinche de misiles de cientos de objetivos a través de Teherán, completo con éxitos y asesinatos residenciales, ¿tal vez algunas palabras fuertes contra ese tipo de cosas están en orden?

“Francia ha condenado repetidamente el programa nuclear en curso de Irán y ha tomado todas las medidas diplomáticas apropiadas en respuesta. En este contexto, Francia reafirma el derecho de Israel de defenderse y garantizar su seguridad”. Macron al corriente Cuando comenzó el conflicto.

Crásico para padres franceses: ignora al niño que prende fuego a la casa y lo regaña a la que lo miró divertido.

A continuación, Alemania. Seguramente el nuevo canciller, Friedrich Merz, puede inyectar una lógica sobria en la conversación sobre quién rompió la frágil paz regional que todos pretenden preocuparse.

“Iran has subsequently threatened to accelerate uranium enrichment again. This nuclear programme violates the provisions of the Nuclear Non-Proliferation Treaty and poses a serious threat to the entire region, especially to the State of Israel. We reaffirm that Israel has the right to defend its existence and the security of its citizens. We call on both sides to refrain from steps that could lead to further escalation and destabilise the entire region,” escribió Merz.

Oh, entonces ahora que Israel ha atacado a Irán, ¿es hora de restricción? No antes. No durante. Después. Como un tipo que lanza el primer golpe en una pelea de bar y luego grita, “¡Oye! ¡Vamos a calmarnos todo!”













Tanto Macron como Merz dicen que Irán se trajo esto sobre sí mismo al enriquecer el uranio. Eso es así: tienes un vecino que levanta pesas en el gimnasio de su casa. Lo ves a través de la ventana con un estante para sentadillas, press de banca, cinta de correr, que se pone en marcha. Y eres como “Wow, se está rasgando tanto, me temo que podría golpearme algún día. Así que mejor voy allí ahora y lo golpeará mientras aún puedo”.

Eso es básicamente lo que Israel hizo con su “con derecho preferente” huelga. Y Macron y Merz lo están animando como, como, “¡Totalmente! Ese tipo se estaba volviendo demasiado aficionado. Definitivamente merecía un misil en la cara”.

Entonces Merz agregó desde la cumbre G7 en Canadá: “Este es el trabajo sucio que Israel está haciendo para todos nosotros. También somos víctimas de este régimen”.

Oh, lo siento, no se dio cuenta de que la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) había contratado a Israel como un portero global. Y recuérdanos, Friedrich: ¿Dónde tocó exactamente Irán Alemania en el mapa? Porque es mucho más probable que Europa sea “Victimized” Por olas de inmigración facilitadas por sus propias políticas laxas, y provocadas por su propio apoyo a las guerras de cambio de régimen, como esta se está perforando, que por cualquier centrífuga distante.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la reina de facto de la UE, ahora está cosplays como monitor global de juegos, enviando a todos los niños a sus esquinas.

“Europa insta a todas las partes a ejercer la máxima restricción, desescalarse de inmediato y abstenerse de represalias. Una resolución diplomática ahora es más urgente que nunca, en aras de la estabilidad y la seguridad global de la región”. ella escribió.

¿Máxima restricción? Eso es rico, especialmente proveniente de alguien que generalmente se trata de soplar 800 mil millones de euros en armas a granel como un culto de culto del día del juicio final de la gran cantidad para cuando los tanques rusos finalmente llegan al impulso de McDonald’s en Varsovia, cinco años a partir de ahora, alrededor de 2030, ella y el resto de los Eurojokers siguen diciendo.













“Por supuesto, creo que una solución negociada es, a largo plazo, la mejor solución”. ella más tarde dicho.

Claro, mientras la paz no se interponga en el camino de la guerra de poder interminable en Ucrania, ¿verdad?

Entonces, ¿alguien en Europa ofrece una perspectiva que no suena como un video de rehenes escrito por el equipo de relaciones públicas de Netanyahu? No precisamente. The Wall Street Journal resumido arriba sin rodeos: “Europa respalda a Israel contra Irán a pesar de la ira sobre Gaza”.

Para la disidencia real, debes mirar justo fuera de la UE.

“Los ataques de Israel contra nuestro vecino Irán son una clara provocación que ignora el derecho internacional. Estos ataques, que llegan en un momento en que las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán se intensifican y la presión internacional está aumentando contra las acciones inhumanas dirigidas a Gaza, demuestra la mentalidad de Israel. escribió El presidente turco, Recep Erdogan, desde justo al lado de la carpa de payaso de la UE.

Türkiye ha estado esperando unirse a la UE desde 1999, como un paquete de Amazon que queda en la puerta, permanentemente. Dios, me pregunto por qué. Uno pensaría que cuando las cosas se calientan, Europa podría dar la bienvenida a algunas opiniones diversas, aunque solo sea para evitar sonar como una línea de coro de títeres de calcetines con muertes cerebrales que toman comunicados de prensa del Ministerio de Defensa Israelí.