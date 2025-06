Trump se burla del ataque de misiles de venganza ‘muy débil’ de Irán en la base de los Estados Unidos en Qatar, e incluso les agradece por enviar una advertencia

Anoche, Donald Trump se burló del ataque de misiles “muy débil” de Irán en una base estadounidense en Qatar, e incluso les agradeció por enviar una advertencia.

Irán gestionó una respuesta al enorme bombardero de sigilo B-2 de Estados Unidos en sus sitios nucleares.

8 Se ve los sistemas de defensa aérea interceptando misiles iraníes entrantes sobre Qatar Crédito: x

8 En el momento en que se lanza un misil iraní en un intento de golpear bases aéreas estadounidenses en la región Crédito: agencia de noticias IRNA

8 En el momento en que uno de los misiles balísticos de Irán es destruido por un interceptor sobre Qatar Crédito: Reuters

El estado terrorista preparó un ataque falso después de transmitir advertencias a sus aliados Qatari, lo que permitió que todo el personal de servicio y los aviones de los Estados Unidos fuera trasladado fuera de peligro.

Los informes del número de misiles variaron, y Qatar inicialmente afirmó que eran 12, pero luego revisando la cifra a 19. Trump dijo que 14 fueron despedidos.

Trump describió el ataque de Irán como “una respuesta muy débil”, que Estados Unidos esperaba y “muy efectivamente contrarrestado”.

Dijo en las redes sociales: “Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y uno fue” liberado “, porque se dirigía en una dirección no amenazante.

“Me complace informar que no se dañaron los estadounidenses, y casi no se hizo ningún daño. Lo más importante es que lo han sacado todo de su ‘sistema’, y, con suerte, no habrá más odio.

“Quiero agradecer a Irán por darnos un aviso temprano, lo que hizo posible que no se perdiera vidas, y nadie se lesione.

“Quizás Irán ahora pueda proceder a la paz y la armonía en la región, y alentaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo”.

La respuesta burlona del presidente de Estados Unidos Trump se produjo después de que Irán lanzó misiles balísticos en la base de Al-Udeid de Estados Unidos cerca de Capital Doha.

Se vio a los interceptores estadounidenses rayas para cumplir con el aluvión entrante poco antes de las 7 p.m. Trump había advertido a Irán que no atacara a las fuerzas estadounidenses en la región, prometiendo un ataque aún más marchito si se atrevían a vengarse.

Pero el fanático líder supremo de Irán, ayatolá Ali Khamenei, en un intento por mostrar desafío en casa, logró el gatillo de lo que llamó Operation Blessings of Victory.

También se informaron explosiones sobre Irak en medio de informes de que al menos un misil iraní se lanzó a las fuerzas estadounidenses y las alertas también sonaron en la cercana Bahrein.

Sin embargo, más tarde, las autoridades confirmaron que no hubo un ataque iraní detectado en ninguna base militar estadounidense que no sea en Qatar.

Irán describió su ataque como “una respuesta poderosa y exitosa a la agresión de Estados Unidos”.

Khamenei agregó: “El enemigo sionista ha cometido un grave error, cometió un gran crimen; debe ser castigado y está siendo castigado; está siendo castigado en este momento”.

Se informó que Irán coordinó su ataque a la Base Aérea de los EE. UU. Con funcionarios de Qatar para lograr una victoria simbólica para proporcionar una “rampa de salida” del conflicto.

Qatar anunció en cuestión de minutos que las defensas de misiles habían repelido el intento de huelga y que no había habido bajas.

Se dijo que Irán incluso contactó a los funcionarios de Qatar antes del ataque limitado para “minimizar las bajas” y el personal de EE. UU. Había hecho cobertura.

Pero anoche, los funcionarios de Qatar dijeron: “Expresamos una fuerte condena del ataque a la Base Aérea Al-Udeid por parte de la Guardia Revolucionaria Irán, y lo consideramos una violación flagrante de la soberanía y el espacio aéreo de Qatar.

8 El líder supremo de Irán, el ayatolá Khamenei ha lanzado ‘Operación bendiciones de la victoria’ en una muestra de desafío Crédito: AP

8 Las esperanzas aumentaron anoche de que Donald Trump puede retroceder de una respuesta al ataque de Irán, lo que podría absorber los poderes globales en una escalada catastrófica global Crédito: AFP

Mientras tanto, Israel intensificó su bombardeo en su archienemigo ayer, con seguimiento huelgas en la planta atómica de la región.

El régimen de Khamenei anunció anoche que había usado la misma cantidad de misiles en su ataque que los Estados Unidos usaron durante la histórica Operación Midnamía de Sitios Atómicos del domingo.

Trump ha ordenado a los líderes de Irán que se rindan incondicionalmente de inmediato y detengan sus programas de misiles nucleares y balísticos.

Pero ayer planteó abiertamente la idea de un nuevo liderazgo para poner fin a la tiranía de los fanáticos islamistas llenos de odio que calificó con los “matones del Medio Oriente”.

Trump dijo en su Foro Social de la Verdad: “No es políticamente correcto usar el término, ‘cambio de régimen’.

“Pero si el actual régimen iraní no puede hacer que Irán sea genial nuevamente, ¿por qué no habría un cambio de régimen?

La Casa Blanca luego insistió en que el cambio de régimen no estaba entre sus objetivos y que no estaba cazando activamente a Khamenei, se dice que estaba encogido en un búnker secreto en la capital Teherán.

Pero los riesgos permanecieron anoche de un error de cálculo mortal que podría reclamar la vida de los Estados Unidos y obligar a Trump a sumergirse más en el conflicto.

Él y el jefe de defensa Pete Hegseth entraron en la sala de situación en el ala oeste de la Casa Blanca para comenzar a planear su respuesta a los pocos minutos de las huelgas.

Pero los informes iniciales sugirieron que no hubo víctimas de EE. UU. Gracias a advertencias anteriores dadas por Irán a través de los canales traseros.

Trump había visitado la base aérea de Al-Udeid hace cinco semanas en su gira de Medio Oriente y los militares y mujeres le dieron una recepción entusiasta. Pero las esperanzas aumentaron anoche para que pueda retroceder de una respuesta que podría absorber los poderes globales en una escalada catastrófica.

El drama de anoche se produjo después de que se instó a los ciudadanos británicos en Qatar a “refugiarse” anoche en medio de temores de un inminente ataque iraní. Qatar luego cerró su espacio aéreo ya que múltiples fuentes informaron que se había identificado “una amenaza creíble” en el Centro de Operaciones Aéreas de Coalición de EE. UU. En Al-Udeid.

La base se puso en alerta máxima y se ordenó al personal militar que atornillara bunkers seguros.

Trump ya advirtió sobre una retribución masiva si el estado terrorista se atreve a devolver el golpe después de que el fin de semana ataca en apoyo de Israel. El personal británico de la RAF también sirve en rotación junto con el ejército de los Estados Unidos y también se entendió que se había hecho cobertura anoche.

Alrededor de 20,000 británicos y 8,000 ciudadanos estadounidenses viven actualmente en Doha. Todos recibieron consejos del gobierno para intensificar la vigilancia antes de la acción de Irán.

El Ministerio Exteriores de Gran Bretaña instó a todos los ciudadanos del Reino Unido a “refugiarse en su lugar”, definido como para buscar seguridad inmediata en el interior, preferiblemente en una habitación segura, y a quedarse allí.

La dirección drástica generalmente solo se emite para proteger a las personas del “peligro inminente”.

8 Los restos de un misil iraní interceptado sobre Qatar Crédito: AFP