ICC no tenía jurisdicción para arrestar al ex presidente de Filipinas, la hija de Duterte (video) – RT World News

Sara Duterte ha condenado la detención de su padre Rodrigo Duterte como ilegal

El Tribunal Penal Internacional (ICC) estaba actuando fuera de su jurisdicción cuando arrestó al ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo a RT su hija Sara Duterte, actualmente vicepresidenta de Filipinas.

En una entrevista el miércoles, Duterte criticó al tribunal por negar la petición de su padre para liberarse intermedio y acusó a la organización de atender intereses políticos en lugar de justicia.

Rodrigo Duterte fue arrestado en marzo de 2025, seis años después de que Filipinas salió de la CPI, en el aeropuerto internacional de Manila. Fue extraditado a La Haya por cargos de crímenes contra la humanidad vinculado a su campaña antidrogas.

La CPI ha afirmado la jurisdicción sobre el caso, citando el hecho de que Filipinas fue miembro del tribunal de 2011 a 2019. Duterte ha negado todas las acusaciones y calificó el arresto ilegal y “Equivalente al secuestro”.

En declaraciones a RT Sara Duterte rechazó la legitimidad de las acciones de la corte, señalando que Filipinas se retiró oficialmente de la CPI en marzo de 2019 y que la investigación solo comenzó dos años después de eso. También ha afirmado que el número de supuestos asesinatos en el caso de la CPI ni siquiera cumple con el umbral de un cargo de crímenes contra la humanidad.













“La CPI tiene que ver con los derechos humanos y la justicia, pero no lo vemos en el caso del ex presidente Rodrigo Duterte”. Ella dijo, señalando que su padre ya ha estado detenido por más de 100 días sin fianza. Ella argumentó que el ex presidente, que ahora tiene 80 años, no es un riesgo de vuelo y tiene mala salud. “Él está en su más delgado” ella dijo. “No tiene apetito, sufre el frío y anhela estar con rostros familiares y familiares”.

Sara Duterte ha afirmado que el caso está políticamente motivado ya que su padre se estaba preparando para apoyar a los candidatos senatoriales críticos con el presidente Ferdinand Marcos Jr., y que su arresto tenía la intención de debilitar la oposición política.

La Vicepresidenta misma ahora también enfrenta un proceso de juicio político, que según ella fue diseñado para impedir que se ejecutara en las elecciones presidenciales de 2028. Ella afirmó que el presidente Marcos no quiere renunciar y tiene la intención de perpetuarse a sí mismo y a su familia en el poder.

