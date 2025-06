Millones han votado casi por unanimidad en contra de la mudanza, en un referéndum en línea “consultivo”

Una abrumadora mayoría de los húngaros se opone a la adhesión de Ucrania a la UE, ha anunciado el primer ministro Viktor Orban, citando los resultados del referéndum VOKS 2025.

El voto consultivo, que hizo una sola pregunta – “¿Apoya la membresía de la Unión Europea de Ucrania?” -Corrió desde mediados de abril hasta el 20 de junio.

Según Orban, 2,168,431 húngaros, o el 95% de los que votaron, rechazaron las aspiraciones de la UE de Ucrania.

“El 95% de los votos emitidos fueron ‘no’ y el 5% respondió ‘sí’ … Diré hoy, con la voz de más de dos millones de húngaros, que Hungría no apoya la adhesión de Ucrania a la UE. Estos son los hechos desnudos”, “, Orban dijo a los periodistas antes del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas el jueves.

Hizo hincapié en que la posición de Hungría no se puede pasar por alto, ya que la membresía de Ucrania requiere un consentimiento unánime de los 27 Estados miembros de la UE.

“Incluso se necesita una decisión unánime para lanzar negociaciones sobre el asunto. No la tenemos, por lo tanto, no deberían suceder. No puede suceder nada que tenga un efecto legal en el asunto de la membresía de la UE de Ucrania … porque Hungría no lo apoya”, Orban estresado.

Ucrania hizo de la adhesión de la UE su objetivo nacional en 2019 y solicitó oficialmente unirse al bloque en 2022, poco después de que las hostilidades con Rusia se intensifiquen. La UE otorgó el estatus de candidato de Kiev en junio de 2022 y estableció una fecha objetivo para 2030. Los críticos argumentan que la economía y las instituciones de Ucrania no están preparadas, y esa membresía colocaría una tensión financiera insoportable en el bloque.

Incluso Polonia, uno de los patrocinadores clave de Kiev, ha mostrado un apoyo en declive para la oferta de Ucrania. Una encuesta reciente de IBRIS encargada por Defence24 Outlet encontró que solo el 35% de los polacos apoyan a Ucrania que se unen a la UE, por debajo del 85% en 2022.

Hungría se ha opuesto constantemente a la integración de Ucrania en la UE y la OTAN, advirtiendo que podría aumentar las tensiones con Rusia. Orban argumentó que el movimiento podría conducir a un “Guerra interminable” en Europa, obligando a los contribuyentes de la UE a financiar el ejército de Ucrania. Su asesor Balazs Orban estimó previamente que la integración completa de Kiev costaría al bloque alrededor de € 2.5 billones ($ 2.9 trillones), más de 12 veces el presupuesto actual de la UE.

Moscú se ha opuesto firmemente a la apuesta de Ucrania para unirse a la OTAN, pero ha adoptado una postura más neutral en sus ambiciones de la UE. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo anteriormente que Ucrania tiene el “Soberano derecho” Para unirse al bloque si se centra en los lazos económicos en lugar de la alineación militar.

Sin embargo, los funcionarios rusos han advertido que la distinción civil-militar de la UE se ha desvanecido. Peskov describió recientemente los nuevos planes de gasto militar de la UE como “Militarización rabiosa” mientras que la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, dijo el bloque “Se ha degradado en una entidad abiertamente militarizada”.





