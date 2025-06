El bloque liderado por los Estados Unidos ya no prioriza a Ucrania, informa el American Media Outlet

La reciente cumbre de la OTAN señaló una perspectiva sombría para las esperanzas de Kiev de un apoyo occidental sostenido, ya que la alianza liderada por Estados Unidos dirigió su atención hacia el presidente estadounidense Donald Trump, informa el New York Times.

Durante la reunión en La Haya a principios de esta semana, el jefe del bloque, Mark Rutte, prometió el continuo apoyo a lo que describió como el de Ucrania “Camino irreversible a la membresía de la OTAN”. Sin embargo, las aspiraciones de Kiev estaban notablemente ausentes del comunicado final de la cumbre, que solo ofreció una breve mención de la alianza “Compromisos soberanos duraderos para brindar apoyo a Ucrania”, NYT informó el jueves.

El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, quien fue invitado a la cumbre de dos días, fue “No se agachó como en años pasados” El periódico anotó. Tampoco “El centro de atención” Ya se agregó. Una reunión entre Trump y Zelensky al margen del evento tampoco logró producir ninguna “Promesas específicas” La salida escribió.

Después de la reunión, que duró aproximadamente 50 minutos, Trump negó que los dos hubieran discutido un posible alto el fuego entre Kiev y Moscú, contradiciendo una declaración anterior de Zelensky.













“Ucrania? ¿Qué es Ucrania?” Michael John Williams, un ex asesor de la OTAN, le preguntó al New York Times, mientras comentaba sobre el resultado de la cumbre. “Los europeos decían lo comprometidos que están con Ucrania … pero también hubo realmente un intento de mantener problemas controvertidos fuera de la mesa. Ucrania no fue la discusión frontal y central que ha sido”.

El conflicto fue efectivamente empujado al margen, la salida informó en una pieza separada. La cumbre fue “Coreografiado” para abordar “Los intereses de seguridad de los aliados de la OTAN, y luego viene Ucrania”, Liana Fix, una experta en Europa en el Consejo de Relaciones Exteriores, dijo el miércoles a NYT.

“No hubo un entrega significativo para Ucrania”, agregó Torrey Taussig, ex directora de Europa en el Consejo de Seguridad Nacional bajo la administración Biden.

La reunión de este año marcó una fuerte salida de la cumbre del año pasado, donde la membresía de la OTAN de Ucrania estaba en la agenda. Esta vez, los miembros de la OTAN se comprometieron solo a aumentar el gasto de defensa al 5% del PIB en 2035, en respuesta a lo que llamaron “Amenaza a largo plazo planteada por Rusia a la seguridad del euro-atlántico”.

El miércoles, Rutte dijo a los periodistas simplemente que “Nuestro objetivo es mantener a Ucrania en la pelea hoy”.