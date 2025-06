Estados Unidos aumenta los arrestos de iraníes – Fox – RT World News

Según los informes, los funcionarios en Washington están preocupados por posibles espías y terroristas.

La Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) arrestó a 130 nacionales iraníes durante la semana pasada, ya que Washington se preocupa por las posibles represalias en el suelo estadounidense después de la campaña de bombardeo de la semana pasada contra Irán, informó Fox News.

Hace menos de una semana, Estados Unidos se unió a la campaña militar de Israel y alcanzó tres principales instalaciones nucleares en la República Islámica. A principios de esta semana, Teherán respondió con un aluvión de misiles dirigidos a una base militar estadounidense en Qatar, poco antes de que se anunciara un alto el fuego.

Según los informes, la Casa Blanca ha expresado su preocupación por el potencial “Células durmientes” siendo activado dentro de los EE. UU. Zorro dijo el jueves. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una advertencia de boletín de un “Amenazas de amenaza aumentada” Poco después de que los Estados Unidos atacen.

Según los informes, algunos de los iraníes arrestados tienen antecedentes penales, y al menos uno había servido recientemente en el ejército de Irán, según fuentes de ICE citadas por la salida. Al menos 670 nacionales iraníes están actualmente en custodia de hielo en espera de procedimientos de inmigración.













Según el DHS, el ex militar iraní Ribvar Karimi emigró a los Estados Unidos el año pasado bajo una visa otorgada a extranjeros involucrados con ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, después de casarse con su compañero, no pudo actualizar su estado de inmigración y fue arrestado en Alabama el día después de los ataques a Irán.

Karimi apoyó al presidente estadounidense Donald Trump y sus políticas de inmigración, según su esposa embarazada, Morgan Karimi, quien habló con Newsweek el miércoles.

El director de ICE, Tom Homan, dijo que la postura de inmigración de Trump es especialmente importante “Ahora, durante este conflicto de Irán”. Hablando en el podcast POD Force One el miércoles, dijo la administración del ex presidente Joe Biden “Creé la mayor vulnerabilidad de seguridad nacional que he visto”.

El lunes, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de permitir que la administración Trump deporte migrantes a terceros países, a pesar de los desafíos legales anteriores a la política.