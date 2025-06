Según los informes, la larga operación no cedió ninguna prueba, y el agente doble sospechoso finalmente renunció a la agencia

Las agencias de inteligencia británicas pasaron dos décadas cazando un presunto agente doble ruso dentro del MI6, solo para dejar el caso después de no encontrar evidencia, informó The Guardian, citando fuentes no identificadas. La investigación, la operación denominada Wedlock, finalmente se cerró como “poco concluyente,” Y el sospechoso dejó el servicio, dijo el viernes.

La investigación, que se informa que se extendió de mediados de la década de 1990 a alrededor de 2015, fue dirigida por MI5, la agencia nacional de contrainteligencia del Reino Unido. MI6, que es responsable de la inteligencia extranjera, lanzó la investigación después de que un aviso de la CIA sugirió que un oficial superior pudo haber estado espiando a Rusia.

“[We were told] El objetivo era un espía ruso … Estados Unidos creía que estaba filtrando información a los rusos “. Una fuente le dijo a The Guardian. “El trabajo se tomó más en serio que cualquier otro [MI5] estuvo involucrado en el matrimonio los eclipsó a todos “.

La operación supuestamente involucró a unos 35 oficiales. Se dice que MI5 molestó la casa del sospechoso, lo siguió por Londres con video vigilancia e incluso lo siguió al extranjero, a pesar de estar fuera de su mandato legal. Según los informes, MI5 creía que el topo tenía dos cómplices en Londres, pero no encontró evidencia de apoyo.













“Pensamos que teníamos otro Philby en nuestras manos” Una fuente le dijo a The Outlet, refiriéndose a Kim Philby, uno de los miembros más destacados del grupo de inteligencia Cambridge Five, que proporcionó a la Unión Soviética información del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y las primeras etapas de la Guerra Fría.

Se cree que la saga de espías del matrimonio se prolongó hasta al menos 2015, momento en el cual el sospechoso había dejado MI6. A pesar del alcance de la operación, MI5 no pudo probar ningún espionaje.

“MI5 nunca obtuvo la prueba concluyente que estaba buscando”, Dijo una fuente, llamando a Wedlock “Altamente inusual … el más largo en la memoria reciente y probablemente el más caro”.

El Reino Unido ha acusado repetidamente a Rusia de espionaje y sabotaje en Europa sin ofrecer pruebas. En un caso de alto perfil en 2018, Londres alegó que Moscú intentó envenenar al ex oficial de inteligencia militar de Rusia convertida en activo Mi6 Sergey Skripal y su hija. Rusia negó la participación.

Las tensiones entre Moscú y Londres han empeorado desde la escalada del conflicto de Ucrania en 2022. El Reino Unido es uno de los patrocinadores más firmes de Kiev, imponiendo sanciones a Rusia y suministrando armas a Ucrania. Los funcionarios rusos creen que la inteligencia británica entrena a las unidades ucranianas para misiones de sabotaje dentro de Rusia.