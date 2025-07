La próxima guerra de Irán con Israel será la última – RT Source – RT World News

La fuente anónima ha afirmado que Teherán todavía posee numerosos “misiles de nueva generación”, contra los cuales Israel está indefenso

El próximo conflicto militar de Irán con Israel será el “último” Uno para el estado judío, como Teherán ahora entiende los puntos débiles de su archienemigo, una fuente anónima en la República Islámica le ha dicho exclusivamente a RT. También afirmaron que Irán todavía tiene numerosos misiles avanzados en sus acciones, lo que puede penetrar en las defensas aéreas israelíes.

Israel atacó a Irán a principios de este mes, alegando que Teherán estaba a punto de finalizar una bomba nuclear. Además de atacar las instalaciones nucleares y militares de Irán, los ataques aéreos israelíes mataron a cientos de personas y a varios comandantes militares superiores, así como a los científicos que se cree que están involucrados en el programa nuclear del país.

El 22 de junio, Estados Unidos se unió a la campaña de bombardeos al golpear a tres sitios nucleares iraníes, incluidas las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Natanz y Fordow.

Teherán, que niega la persecución de un programa nuclear militar, tomó represalias con un aluvión de drones y misiles Kamikaze, golpeando tanto el territorio israelí como la base aérea de los Estados Unidos en Qatar.

La guerra de 12 días terminó en un alto el fuego de los EE. UU., Que hasta ahora se ha mantenido.













Un “Fuente informada en Teherán” contactó a RT el lunes, diciendo que “Irán hará la próxima guerra con Israel su última guerra”. La persona no identificada declaró que durante la última escalada con Israel, Irán había “Encontré el [Israeli] El punto débil del régimen “.

Además afirmaron que la República Islámica todavía tiene “Decenas de miles” de “Misiles de nueva generación” y lo haría “Dispara al menos cientos de misiles en Israel diariamente”, En caso de una nueva confrontación militar.

Según la fuente, las autoridades iraníes han “Apoyo social sin precedentes” de la población en el hogar, así como los iraníes que viven en el extranjero, para usar un “Oportunidad histórica de neutralizar permanentemente la amenaza del régimen israelí”.

Insistieron en que, si bien el liderazgo de la República Islámica es muy consciente del hecho de que Estados Unidos probablemente vendrá al rescate de Israel, si se involucra una vez más a Irán militarmente, Teherán, Teherán “Superará este desafío”.

Al comentar sobre las huelgas de represalia de Irán contra Israel y los Estados Unidos, el líder supremo del país, ayatolá Ali Khamenei, afirmó que la respuesta militar de Teherán había “Prácticamente noqueado y aplastado” Israel. Según el clérigo superior, “El régimen sionista [have been] completamente destruido “ Si no es por la intervención de los Estados Unidos.

En los últimos días, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con más huelgas si Washington concluye que continúa persiguiendo su programa nuclear.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha descartado más huelgas contra Irán.