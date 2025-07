La fortaleza de la ‘ciudad militar’ gigante de la construcción de China diez veces más grande que el Pentágono con búnker a prueba de nuclear listo para la Primera Guerra Mundial

China está construyendo en secreto una nueva fortaleza militar masiva diez veces más grande que el Pentágono.

La “ciudad militar de Beijing” está equipada con un búnker del día del juicio final listo para la Primera Guerra Mundial y podría servir como un centro de comando en tiempos de guerra, según la inteligencia estadounidense.

6 Una imagen satelital de alta resolución que muestra la enorme base que tiene primavera Crédito: Maxar Technologies

6 La enorme nueva base se alinea con el objetivo del Ejército de Liberación del pueblo chino de reformar a los militares para 2027 Crédito: AP

El Pentágono es el famoso edificio de oficinas más grande del mundo, pero será eclipsado por la nueva instalación que tiene más de 4 km de ancho.

Ocupa un sitio en expansión a unas 20 millas al suroeste de la capital Beijing.

No hay presencia militar visible en torno al complejo, pero los funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos creen que está diseñado para desempeñar un papel clave en Porcelana‘s futuro esfuerzos militares.

Xi Jinping está construyendo rápidamente una nuclear arsenal que, en una década, podría rivalizar con el de los Estados Unidos.

Con el armamento nuclear viene la necesidad de una protección más robusta contra las armas nucleares de otras naciones, de ahí el búnker debajo de la fortaleza.

La construcción del complejo fue reportada por primera vez por el Financial Times, con imágenes satelitales que muestran su desarrollo.

En febrero de 2022, el sitio estaba lleno de edificios residenciales y grandes áreas de tierra abierta en un área al norte del embalse de Chonqing.

Un año después, se podría ver que el sitio se había despejado en gran medida en preparación para un proyecto de construcción masivo, que parecía comenzar a mediados de 2024.

En junio de ese año, el sitio había sido completamente revisado con un nuevo sistema de túneles y carreteras circundantes.

Según el gobierno chino, la nueva instalación no existe.

No hay una mención oficial del proyecto de construcción, y la embajada china no afirma que no sepa.

Pero las restricciones herméticas alrededor del sitio sugieren lo contrario.

El acceso está estrictamente prohibido, y todos los drones y cámaras están prohibidos.

Los rutas de senderismo cerca del sitio también se han borrado para evitar cualquier ojos indiscretos.

Un ex funcionario de inteligencia estadounidense al alto le dijo al FT que el nuevo centro de comando podría reemplazar la sede militar existente de China tener una cita de la Guerra Fría.

La fuente dijo: “El tamaño, la escala y las características parcialmente enterradas de la nueva instalación sugieren que reemplazará el complejo Western Hills como la instalación principal de comando de guerra”.

6 Jets de combate chinos que se alinean en la cubierta de vuelo del portaaviones Shandong en junio Crédito: AFP

6 Fuerzas especiales de la Guardia Costera de Taiwán en un ejercicio de entrenamiento de lancha rápida Crédito: Getty

Renny Babiarz, ex analista de imágenes de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, dijo al artículo que las imágenes satelitales parecían mostrar alrededor de 100 grullas trabajando en el sitio.

Con túneles y espacios subterráneos profundos reforzados en concreto, un investigador de China le dijo al FT que el complejo tenía “todas las características de una instalación militar sensible”.

Dijeron: “Casi 10 veces más grande que el Pentágono, es apropiado para las ambiciones de Xi Jinping para superar a los Estados Unidos.

“Esta fortaleza solo tiene un propósito, que es actuar como un búnker del día del juicio final para el ejército cada vez más sofisticado y capaz de China”.

La nueva base sugiere que China tiene ambiciones militares en crecimiento, y se alinea con el objetivo del Ejército de Liberación del Pueblo Chino de reformar a los militares para 2027.