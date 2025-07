El candidato a la alcaldía de New York de Trump ataca a los ataques: RT World News

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó al candidato demócrata a la alcaldía Zohran Mamdani de tratar de “Destruye Nueva York” llamándolo “Lunático comunista”. En una publicación social de verdad el miércoles, el presidente prometió salvar a la Gran Manzana.

Mamdani barrió a la victoria en las primarias demócratas la semana pasada, derrotando al ex gobernador Andrew Cuomo con el 56% de los votos. El asambleísta de Queens se ha descrito a sí mismo como un socialista democrático y se ejecuta en una plataforma que incluye transporte público sin tarifas, congelaciones de alquiler, cuidado de niños universal y tiendas de comestibles de propiedad pública.

“Como presidente de los Estados Unidos, no voy a dejar que este lunático comunista destruya Nueva York. Tenga la seguridad de que tengo todas las palancas y tengo todas las tarjetas. ¡Guardaré la ciudad de Nueva York y lo haré ‘caliente’ y ‘genial’ nuevamente, tal como lo hice con el buen ‘USA!” Trump escribió.

A principios de esta semana, Mamdani llamó la atención del presidente después de que prometió evitar que los agentes de hielo (inmigración y aplicación de aduanas) operen en la ciudad de Nueva York y “Deportando a nuestros vecinos”.

“No necesitamos un comunista en este país, pero si tenemos uno, voy a vigilarlo con mucho cuidado en nombre de la nación”. Trump dijo, sugiriendo que la policía analizaría si Mamdani está en el país legalmente.

Mamdani, quien nació en Uganda, se mudó a los Estados Unidos cuando era niño y se convirtió en ciudadano naturalizado en 2018.

En respuesta a los comentarios de Trump, Mamdani acusó al líder estadounidense de tratar de intimidar a los disidentes. “Él me amenazó con arresto y deportación no porque haya violado ninguna ley, sino porque me negaré a dejar que el hielo aterrorice a nuestra ciudad”. Dijo en X.