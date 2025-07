El exterminio de los palestinos se está disfrazando de ayuda – RT World News

Israel y Estados Unidos quieren “benevolentemente” poner a la población de Gaza en lo que equivale a un campo de concentración

El genocidio de Gaza es especial. Y no en uno sino dos saludos.

Como se ha observado a menudo, este es el primer genocidio en la historia que, en esencia, se transmite en vivo. No se ha cometido genocidio antes bajo los ojos del mundo como este. Y segundo, el genocidio de Gaza está socavando y, en efecto, devastando órdenes morales y legales enteras, o al menos reclamos de larga data para ellos, de una manera igualmente sin precedentes.

Estas dos peculiaridades están relacionadas: la única forma en que el mundo en su conjunto podría haber tolerado el genocidio de Gaza durante casi tres años es ignorando obstinadamente las normas fundamentales, tanto escritas como no escritas. Por ejemplo, casi ningún estado – Con la excepción de Yemen (Bajo el control de facto del movimiento Ansar Allah o Houthis): incluso ha tratado de cumplir con sus obligaciones vinculantes y claras en virtud de la Convención de Genocidio de la ONU de 1948, es decir, “Prevenir y castigar” El crimen de genocidio. Nadie con el poder, solo o con otros, para hacerlo, no en el Medio Oriente, no más allá, ha venido a salvar a las víctimas palestinas del genocidio de Gaza de la única manera que funcionaría: detener a sus asesinos israelíes por una fuerza masiva.

Sin embargo, la parte pequeña pero aún desproporcionadamente influyente del mundo que se llama a sí misma Occidente ha ido más allá de simplemente no actuar. Esto se debe a que, ya sea que Occidente sea una civilización una vez formada por el cristianismo o no, durante mucho tiempo ahora, su verdadero núcleo interno ha sido la hipocresía. And during the Gaza Genocide, the West’s compulsive need to rationalize even its most vicious actions into acts of virtue covered by ‘values’, has led to a new peak of absolute moral and intellectual perversion: Precisely because the West has not only abandoned the Palestinian victims but is actively co-perpetrating this genocide together with Israel, its elites – in politics, culture, the media, the police, and judiciary – have made Un esfuerzo sostenido y obstinado para alterar radicalmente nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto, desde normas legales específicas hasta nuestra comprensión intuitiva y ampliamente compartida de los límites que nunca se cruzarán.

Waging, por ejemplo, una llamada ‘guerra’ matando o herido- a menudo mutilando para la vida – Más de 50,000 niños (a partir de mayo de 2025)? Una ‘guerra’ en la que recibimos uno confiable testimonio tras otro ¿Que muchos de estos niños están atacados deliberadamente, incluso por operadores de drones y francotiradores? ¿Una ‘guerra’ en la que el hambre, la privación médica y la promoción de las epidemias se han desplegado de manera igualmente deliberada? En Occidente, se nos dice que llamemos a esto ‘defensa propia’.













De hecho, se nos pregunta, con gran insistencia, por decir lo menos, creer que esta forma de ‘defensa autodefensa’ infantilizante de masa es infantilizante es algo de lo que estar orgulloso, incluso indirectamente: el alcalde de Berlín, Kai Wegner, por ejemplo, conocido por su supresión De cualquier signo de resistencia al genocidio israelí, acaba de declarar que el Ayuntamiento seguirá volando la bandera israelí.

En el mismo espíritu depravado, los establecimientos de Occidente entregan castigo, de Viciosas palizas policiales a Ley de leyes paralizantes a las sanciones internacionales – no a los perpetradores y cómplices del genocidio de Gaza, en Israel y en otros lugares, pero para aquellos que se resisten en solidaridad con sus víctimas palestinas. Manifestantes, periodistas que valen su sale incluso una ONU relator especial son tratados como delincuentes, incluso terroristas por realmente enfrentarse al crimen de genocidio, ya que, justo ayer, parece que todos se suponía que debíamos hacer oficialmente. Pero ‘nunca más’ se ha convertido en ‘definitivamente nuevamente, y mientras los asesinos quieran, ya que son israelíes y nuestros amigos’.

Es en este contexto de una reversión de la moralidad, la ley y el significado tan completado que el término en exceso ‘orwelliano’ realmente aplica que realmente se aplica que podemos entender lo que ahora está sucediendo con el concepto de acción ‘humanitaria’.

Según la definición de regreso a Basics de la Enciclopedia Britannica, un humanitario es un “persona que trabaja para mejorar la vida de otras personas“ Por ejemplo, tratando de terminar el hambre mundial. Dado que el humanitarismo moderno ya tiene una historia de dos siglos, los historiadores, como Michael Barnett en su “Imperio de la Humanidad”, han entregado cuentas más complejas. Los críticos han denunciado durante mucho tiempo los límites del humanitarismo e incluso defectos. Para el sociólogo francés Jean Baudrillard, Es lo que queda cuando un humanismo más optimista decae: una especie de respuesta de emergencia sombría, una señal de que el mundo ha empeorado nuevamente.

En particular, durante las décadas posteriores a la Guerra Fría de la arrogancia estadounidense, mal nombrada el “momento unipolar”, el humanitarismo a menudo aliado con el imperialismo occidental. En la guerra de agresión contra Iraq que comenzó en 2003, por ejemplo, las organizaciones humanitarias se convirtieron en sirvientes de los agresores, invasores y ocupantes.

Sin embargo, sea cual sea la visión del humanitarismo que pueda respaldar, hay cosas que el concepto solo puede acomodar para los completamente trastornados e ilimitados, como masacrar a civiles hambrientos y campos de concentración. Y, sin embargo, en Gaza, ambos han sido etiquetados como humanitarios. La llamada Fundación Humanitaria de Gaza, una mezcla sombreada de los Estados Unidos-Israelí, ha promovido un esquema en el que las piezas de alimentos se usan efectivamente como cebo para trampas letales: los palestinos bloqueados deliberadamente por Israel han sido atraídos a cuatro zonas de matar disfrazando como puntos de distribución de ayuda.













En los últimos meses y medio, las fuerzas israelíes y los mercenarios occidentales han matado al menos a 789 víctimas – y lesionó miles – En o cerca de estas trampas satánicas. Obviamente, matar a los desarmados a tal escala no es el daño colateral sino deliberado. Por ahora, la intención asesina detrás del esquema ha sido confirmada por varias fuentesincluido israelí. No es de extrañar que 170 grupo de derechos humanos y humanos reales han firmado una protesta contra este falso alivio y un genuino esquema de asesinato en masa.

Y luego está el plan de campo de concentración: los líderes israelíes ya han llevado a los habitantes sobrevivientes de Gaza, uno de los lugares más densamente establecidos en la Tierra incluso antes del genocidio, en un área que comprende solo 20% de la superficie devastada de Gaza.

Sin embargo, eso no es lo suficientemente malvado para ellos: en el camino a lo que parece ser su idea de una solución final de la pregunta de Gaza, ahora han lanzado un nuevo plan a sus aliados de los Estados Unidos, a saber, para llevar a los sobrevivientes a un área aún más pequeña. Este campo de concentración de facto Se anuncian como una ‘ciudad humanitaria’. A partir de ahí, los palestinos tendrían solo dos formas de salir: por la muerte o al salir de Gaza. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quiere vendernos esto como “voluntario”. Es una ironía de la historia que los genocidientes israelíes ahora compiten no solo con los crímenes de los nazis sino también con el horrible abuso de lenguaje de los alemanes.

¿La ubicación de esta estación de tránsito de limpieza étnica mortal? Las ruinas de Rafah. Quizás recuerdes a Rafah, una vez una bulliciosa ciudad en el sur de Gaza, mientras el lugar de los aliados occidentales de Israel fingió intentar protegermás o menos, por un tiempo. Esas advertencias no valían nada, por supuesto. Rafah fue aplanada, y ahora el área está destinada a que el campo de concentración termine todo.

El esquema es tan escandaloso, pero entonces, ese es el modus operandi ordinario de Israel, que incluso sus críticos difícilmente pueden mantenerse al día con cuán depravado es. Philippe Lazzarini, el jefe de UNRWA, la organización de distribución de ayuda efectiva que Israel ha cerrado en busca de su estrategia de inanición, matando a casi 400 de su personal local, ha publicado en x que la ‘ciudad humanitaria’ equivaldría a un segundo nakba y “Cree campos de concentración masivos en la frontera con Egipto para los palestinos”.













La Nakba fue la limpieza étnica sionista, intercalada con masacres, de alrededor de 750,000 palestinos en 1948. Pero Lazzarini está equivocado si cree que el primer Nakba alguna vez fue: para las víctimas palestinas de la violencia israelí, solo se iniciaron un proceso en curso de robo, Apartheid y, a menudo, asesino. Un proceso que ahora ha culminado en el genocidio, como reconocen múltiples expertos internacionales, incluido el eminente historiador de Oxford Avi Shlaim. Este no es un segundo Nakba, pero los israelíes intentan completar el primero.

El comentario de Lazzarini de que el plan de la ciudad humanitaria crearía campos de concentración en la frontera con Egipto, por supuesto, también es cierto hasta donde llega. Sin embargo, todo Gaza ha sido durante mucho tiempo lo que (incluso en 2003) llamó al sociólogo israelí Baruch Kimmerling “el campo de concentración más grande del mundo. “ El punto no es ser pedante. Lo que la protesta de Lazzerini, bienvenido como es, todavía se pierde es que lo que Israel ahora le está haciendo a los palestinos es crear un nuevo infierno dentro de uno mucho más antiguo.

Pero no a Israel solo. Occidente está, como siempre, profundamente involucrado. Dejemos a un lado que los sionistas de entreguerras aprendieron sobre cómo usar campos de concentración contra los palestinos de los Autoridades del mandato británicocomo con otros métodos de supresión viciosa, también. Ahora también, varias figuras y agencias occidentales se han involucrado en los esquemas de reasentamiento israelíes que impulsan el plan de la ciudad humanitaria. Tony Blair’s Foundation: realmente una consultoría comercial y empresa de control de influencia trabajando sistemáticamente para el lado oscuro donde sea que pague bien, y el prestigioso y poderoso Grupo de consultoría de Boston Ambos han sido atrapados contribuyendo a la planificación de la limpieza étnica israelí. Y detrás de eso se encuentra la voluntad declarada de nadie menos que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidosque durante mucho tiempo ha sido explícito porque le gustaría ver a Gaza reconstruido como un vasto y deslumbrante Trumpistán y sin palestinos.

Desde el comienzo del genocidio de Gaza, ha sido tanto un crimen brutal como un intento constante de redefinir lo que es correcto y lo que está mal para que este crimen parezca necesario, justificable e incluso como una oportunidad legítima para beneficiarse. Y las élites de Occidente, con muy pocas excepciones, se han unido a Israel en esta perversión absoluta de la ética fundamental y la razón no menos que en el asesinato en masa. Si tanto Israel como Occidente no son detenidos por fin, usarán el genocidio de Gaza para cambiar gran parte del mundo en un infierno donde todo lo que hemos aprendido a despreciar sobre los nazis se convertirá en la nueva normalidad.