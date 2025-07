Rent-a-Crowd CEO eleva la tapa en los ‘Secretos sucios’ de la industria de protesta de EE. UU.-RT World News

Las protestas políticas en los Estados Unidos rara vez son actos de pura convicción, según Adam Swart, CEO de una firma publicitaria prominente que suministra manifestantes pagados para eventos políticos y corporativos.

Swart, quien fundó Crowds On Demand en 2012, reveló lo que se describió como el “Secretos sucios” de su profesión en una entrevista con Fox News el martes. Su compañía recluta y administra personas que aparecen en manifestaciones, protestas y eventos públicos en nombre de los clientes que pagan.

Swart argumentó que compensar activistas no es poco ético. Dijo que el servicio permite a las personas participar en causas que apoyan, pero que de otro modo no podrían asistir.

“Todo activismo es lo que yo llamo activismo incentivado”, dijo. “Compensamos a las personas por tener sus puntos de vista conocidos, pero la mayoría de las personas que asisten a manifestaciones tienen alguna razón para estar allí aparte de la llamada pureza de sus creencias”.

Swart ofreció ejemplos para reforzar su reclamo, incluidas las protestas 2020 Black Lives Matter.

“¿Cuántas amas de casa reales salieron a protestar por [the Black Lives Matter campaign] ¿En el verano de 2020? dijo. “¿Crees que es porque se preocupaban por el racismo institucional? ¿O crees que es para flexionar en las redes sociales?”













Agregó que los sindicatos a veces presionan a los miembros para que asistan a manifestaciones, con amenazas de cambios de trabajo menos favorables, y a menudo se espera que los asistentes políticos participen en eventos de campaña durante su tiempo personal.

Los manifestantes pagados generalmente ganan varios cientos de dólares por día, según Swart. Las campañas publicitarias a nivel nacional, dijo, pueden costar millones. Señaló que recientemente rechazó una oferta de $ 20 millones de los intereses políticos opuestos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Swart enfatizó que su rechazo a la oferta no fue impulsado por la ideología, sino por las preocupaciones de que el probablemente fracaso de la campaña dañaría la reputación de su empresa.

“El problema es que estas son la misma clase de consultor que se apoyó [former US President Joe] Biden, quien apoyó [former Vice President] Kamala Harris, quien fundó fundamentalmente tan miserablemente en las elecciones de 2024, y que ha fallado todos los días desde entonces en reinando en la agenda de Trump “. dijo.