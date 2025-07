Lula de Brasil le dice a Trump que no es ‘Emperador del mundo’ – RT World News

El presidente Luiz Inacio Lula Da Silva ha retirado el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de una arancel del 50% de las importaciones brasileñas, prometiendo un apropiado “respuesta” defender los intereses del pueblo brasileño.

En una entrevista con CNN el jueves, Lula dijo que estaba sorprendido tanto por el contenido como por la forma de la amenaza de Trump, que se entregó a través de una carta publicada en Truth Social la semana pasada. En él, Trump anunció una tarifa de 50% de la manta sobre todos los bienes brasileños a partir del 1 de agosto y exigió el fin de lo que llamó un “Caza de brujas” contra el “Muy respetado” El ex presidente Jair Bolsonaro, que está acusado de intentar orquestar un golpe de estado después de su derrota electoral de 2022.

“Cuando leí la carta, pensé que eran noticias falsas”. Dijo Lula, describiendo el movimiento como “Rompiendo cualquier protocolo, cualquier liturgia, que debería existir entre las relaciones entre dos jefes de estado”.













“No podemos hacer que el presidente Trump se olvide de que fue elegido para gobernar los Estados Unidos, no fue elegido para ser el emperador del mundo”, Lula declaró. “Brasil no aceptará nada impuesto. Aceptamos la negociación, no la imposición”.

Mientras expresa apertura al diálogo, Lula dijo que Brasil es “También preparándonos para dar una respuesta” – A pesar de la advertencia de Trump de que cualquier represalia podría conducir a tarifas aún más pronunciadas.

“Si el presidente Trump está dispuesto a tomar en serio las negociaciones en curso entre Brasil y los Estados Unidos, entonces seré de mente abierta para negociar lo que sea necesario”. Lula agregó.













Lula anteriormente rechazó la afirmación de Trump de que Brasil es responsable de los desequilibrios comerciales, señalando los datos del gobierno de los Estados Unidos que muestran un excedente estadounidense de $ 410 mil millones en el comercio de bienes y servicios con Brasil en los últimos 15 años. A principios de esta semana, Estados Unidos lanzó un oficial investigación para determinar lo que era “injusto” sobre las prácticas comerciales de Brasil.

Trump ha previo amenazado un arancel adicional del 10% sobre todas las naciones BRICS, acusando al bloque de tratar de “Destruye el dólar como el estándar global”. Advirtió además que los socios comerciales de Rusia podrían enfrentar una tarifa secundaria del 100% a menos que la guerra en Ucrania se resuelva dentro de los 50 días. Incluso al 50%, Brasil enfrentaría la tarifa de importación más alta de EE. UU. Anunciada hasta ahora.