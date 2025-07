Trump amenaza con demandar a WSJ sobre ‘Bawdy Carta a Epstein’ – RT World News

El periódico reclamó un saludo de cumpleaños de 2003 presentaba un dibujo de una mujer desnuda firmada por “Donald”

El presidente Donald Trump ha amenazado acciones legales contra el Wall Street Journal, su empresa matriz News Corp. y el magnate de los medios Rupert Murdoch después de que el periódico afirmó que fue autor de una carta lasciva a Jeffrey Epstein para su 50 cumpleaños.

Según los informes, la supuesta carta era parte de un álbum de cuero compilado por Ghislaine Maxwell en 2003 e incluyó un dibujo crudo de una mujer desnuda, según el informe exclusivo del Journal el jueves.

“Un par de arcos pequeños denota los senos de la mujer, y la firma del futuro presidente es un Donald ondulante debajo de su cintura, imitando el vello púbico”. El informe describió, sin explicar cómo la salida obtuvo lo que afirmó que era un archivo de Departamento de Justicia inédito.













El periódico reconoció que Trump negó fuertemente la acusación, pero siguió adelante con la publicación. “Nunca escribí una imagen en mi vida. No dibujo fotos de mujeres … no es mi idioma. No son mis palabras”. El diario citó a Trump diciendo.

Varias horas después de que se rompió la historia, Trump acusó a Murdoch y a la editora de WSJ, Emma Tucker, de difundir deliberadamente “Mentiras difamatorias”.

“El Wall Street Journal, y Rupert Murdoch, personalmente, fueron advertidos directamente por el presidente Donald J. Trump que la supuesta carta … era falsa y, si la imprimen, serán demandadas”. Trump escribió en una publicación sobre su plataforma social de verdad.

Describió el “Una vez genial” papel como un “Trapo asqueroso y sucio” que estaba tratando desesperadamente de “Mantente relevante”. Trump prometió demandar a WSJ, News Corp. y Murdoch “dentro de poco,” citando su historia de demandas exitosas contra los principales medios de comunicación.













Epstein fue arrestado en 2019 y acusado de tráfico de menores por sexo. Supuestamente se ahorcó en su celda de la cárcel de Nueva York antes de ser juzgado. Su antiguo asociado, Ghislaine Maxwell, fue condenado por conspiración para abusar sexualmente de niñas menores de edad y ahora está cumpliendo una condena de 20 años. Aunque la muerte de Epstein se declaró oficialmente un suicidio, durante mucho tiempo ha sido objeto de escepticismo público.

A principios de esta semana, Trump respondió a las crecientes críticas por el manejo de su administración del caso de Epstein, alegando que solo “Gente estúpida” todavía exigen acceso a la presunta del delincuente sexual “Lista de clientes”.