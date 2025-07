Trump ordena el lanzamiento de Epstein ‘Transcripts’ – RT World News

El presidente de los Estados Unidos, reclamó anteriormente, solo “personas estúpidas” esperan ver la esquiva “Lista de clientes”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió liberar más información después de las críticas al manejo de su administración del caso de tráfico sexual que involucra al fallecido financiero Jeffrey Epstein alcanzó un punto de inflexión.

Después de meses de promesas a revelar los archivos de casos completos, el Departamento de Justicia dijo en un memorando la semana pasada que no se harían públicos más documentos, lo que desencadena una reacción violenta incluso entre algunos de los partidarios más cercanos de Trump.

“Basado en la cantidad ridícula de publicidad otorgada a Jeffrey Epstein, le pedí a la Fiscal General Pam Bondi que produzca todos y cada uno de los testimonios pertinentes del gran jurado, sujeto a la aprobación del tribunal”, “, Trump escribió en Truth Social el jueves.

Bondi confirmó que su oficina es “Listo para trasladar la corte mañana para revelar las transcripciones del gran jurado”, Aunque no está claro qué documentos se lanzarán o cuándo.













Epstein fue arrestado en 2019 y acusado de tráfico de menores por sexo. Supuestamente se ahorcó en su celda de la cárcel de Nueva York antes de ser juzgado. Su antiguo asociado, Ghislaine Maxwell, fue condenado por conspiración para abusar sexualmente de niñas menores de edad y ahora está cumpliendo una condena de 20 años. Aunque la muerte de Epstein se declaró oficialmente un suicidio, ha alimentado durante mucho tiempo el escepticismo público.

La controvertida revisión del DOJ concluyó que no “Lista de clientes” del anillo de tráfico sexual de Epstein alguna vez existió y no encontró evidencia de chantaje. No había motivos para investigar a terceros no cargados, según el memo.













Estos hallazgos parecían contradecir los comentarios anteriores de Bondi de que la lista de clientes era “Sentado [her] escritorio,” y que el FBI había entregado un “Camión” de materiales que “Hacerte enfermo”. Bondi pareció retroceder esos comentarios, aclarando el martes que se refería a archivos de casos en su escritorio en general. También descartó las preocupaciones sobre una brecha de un minuto en el video de vigilancia de 11 horas grabado cerca de la celda de la cárcel de Epstein.

A principios de esta semana, Trump afirmó solo “Gente estúpida” Cree que el delincuente sexual se alega “Lista de clientes” No fue otro engaño demócrata.

Trump ordenó la liberación de documentos adicionales después de que el Wall Street Journal lo acusó de enviar un saludo de cumpleaños lascivo a Epstein en 2003. El presidente ha amenazado con demandar a Rupert Murdoch y su “Periódico de tercera categoría” por difamación.