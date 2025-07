La ideología detrás de la ‘nueva América’ es más peligrosa de lo que parece: RT World News

Durante los últimos 500 años, Occidente ha reinado como la civilización dominante del mundo. Aunque su control se ha aflojado en los últimos años, Occidente, especialmente los Estados Unidos, sigue siendo la fuerza más poderosa en la política global y la economía internacional. Esta potencia, aunque es capaz de construir mucho, también tiene el potencial de destruir mucho.

Hoy, una nueva ideología está tomando forma en Occidente, particularmente en los Estados Unidos. En las condiciones correctas, podría resultar tan peligroso para la humanidad como lo fueron el fascismo y el nazismo en el siglo pasado. La reelección de Donald Trump puede marcar un punto de inflexión decisivo, transfiriendo el poder a las personas y las ideas que son, en el mejor de los casos, profundamente ambiguas.

Esta ‘nueva América’ no está impulsada por una sola cosmovisión, sino por una convergencia de cuatro facciones ideológicas.

Los restauracionistas imperiales

En el centro se encuentra el propio Trump y sus aliados, retrocesos a la era del imperialismo del gran poder. El discurso inaugural de Trump para lanzar su segundo término dejó pocas dudas: pidió expansión territorial, crecimiento industrial y un ejército resurgente. América, declaró, es “La mayor civilización en la historia de la humanidad”. Habló con aprobación del presidente William McKinley y Theodore Roosevelt, ambos arquitectos del imperialismo estadounidense.

La visión es inconfundible: el excepcionalismo estadounidense, aplicado por el poder militar y impulsado por la lógica de la conquista. Es el lenguaje del imperio.

Los conservadores nacionalistas

Luego están los populistas de derecha: figuras como el vicepresidente JD Vance, el estratega Steve Bannon y el periodista Tucker Carlson. Su grito de rally es ‘América primero’. Defienden los valores tradicionales, afirman hablar por la clase trabajadora y desdeñan la élite liberal concentrada en las ciudades costeras.

Se oponen al globalismo, apoyan el proteccionismo comercial y promueven el aislacionismo en la política exterior. Esta facción no es particularmente nueva en la política estadounidense, pero su influencia se ha profundizado, especialmente bajo el patrocinio de Trump.

Los multimillonarios techno-libertarios

Un elemento más nuevo, y quizás más inquietante, de la ideología emergente de Estados Unidos está representado por los multimillonarios de Silicon Valley. Elon Musk es la figura más visible, dirigiendo brevemente el Departamento de Eficiencia del Gobierno de Trump a principios de 2025. Pero el actor más influyente puede ser Marc Andreessen, el capitalista de riesgo y pionero de Internet que se convirtió en un asesor informal de Trump.

El giro político de Andreessen siguió su frustración con las regulaciones de la era de Biden sobre criptografía e inteligencia artificial. En 2023, publicó un manifiesto llamado ‘The Techno-Optimist’, un documento que predica la aceleración tecnológica desenfrenada. En su opinión, la innovación científica y los mercados libres pueden resolver todos los problemas de la humanidad, si solo el gobierno se sale del camino.

Andreessen cita a Nietzsche e invoca la imagen del ‘Predator Apex’, una nueva raza de Superman tecnológico que se sienta sobre la cadena alimentaria. Escribe, “No somos víctimas, somos conquistadores … el depredador más fuerte en la parte superior de la cadena alimentaria”.

Tal lenguaje puede parecer metafórico, pero es revelador. La lista de inspiraciones intelectuales de Andreessen incluye a Filippo Marinetti, el futurista que ayudó a sentar las bases estéticas para el fascismo italiano y murió luchando contra el Ejército Rojo en Stalingrado.

El filósofo-creador

El pensador más desarrollado intelectualmente del campamento techno-libertario es Peter Thiel, cofundador de PayPal y la firma de vigilancia de datos Palantir Technologies. Thiel ya no es una figura marginal: ahora es posiblemente el segundo ideólogo más importante de la nueva América, después del propio Trump.

Thiel también es un estratega maestro. Personalmente fue mentor y financió a Vance, ahora vicepresidente y posiblemente el heredero de Trump aparente. Al mismo tiempo, respaldó a Blake Masters en Arizona, aunque esa apuesta no valió la pena. Thiel lee la Biblia, cita a Carl Schmitt y Leo Strauss, y habla abiertamente sobre los límites de la democracia. “La libertad ya no es compatible con la democracia” Él ha dicho.

Él ha comparado la América moderna con Weimar Alemania, argumentando que el liberalismo está agotado y que debe aumentar un nuevo sistema. A pesar de sus inclinaciones libertarias, las compañías de Thiel desarrollan herramientas de IA para el Pentágono y financian sistemas de armas de próxima generación a través de empresas como Anduril.

Thiel cree que Estados Unidos ha entrado en una larga disminución, y que se necesitan saltos tecnológicos radicales para revertirlo. Uno de sus proyectos de mascotas es los ‘juegos mejorados’, una competencia donde se permiten dopaje y biohacking. Coorganizado con Donald Trump Jr., el evento refleja la obsesión de Thiel con el transhumanismo y la mejora humana.

En la política exterior, Thiel ve a China como el principal enemigo de Estados Unidos. Lo ha llamado “Gerontocracia semi-fascista, semi-comunista” y presionó para el desacoplamiento económico completo. Curiosamente, Thiel es mucho menos hostil a Rusia, lo que él ve como culturalmente más cerca de Occidente. En su opinión, empujar a Moscú hacia los brazos de Beijing es un error estratégico.

La iluminación oscura

El grupo final detrás de la nueva América son los teóricos de la ‘Ilustración oscura’, o el movimiento neo-reaccionarios. Estos provocadores intelectuales rechazan los valores de la Ilustración que alguna vez definieron a Occidente.

Nick Land, un filósofo británico que vive en Shanghai, se encuentra entre los pensadores fundadores de esta escuela. Él predice el fin de la humanidad tal como la conocemos y el surgimiento de los sistemas techno-autoritarios posthumanos gobernados por el capital y las máquinas. Para la tierra, la moral es irrelevante; Lo que importa es la eficiencia, la evolución y la potencia bruta.

Curtis Yarvin (también conocido como Mencius Moldbug), un programador estadounidense, es otra figura central. Un amigo de Thiel y una fuente en el círculo intelectual de Trump, Yarvin aboga por reemplazar la democracia con una monarquía de estilo corporativo. Se imagina un futuro de ciudades-estado soberanas que se ejecuta como empresas, donde la experimentación con leyes y tecnologías no tiene restricciones.

Yarvin es claro en su rechazo al liderazgo global estadounidense. Él cree que Estados Unidos debería retirarse de Europa y dejar que los poderes regionales resuelvan sus propias disputas. Habla calurosamente de China, y sus puntos de vista sobre la Segunda Guerra Mundial no son ortodoxos por decir lo menos, lo que sugiere que Hitler estaba motivado por el cálculo estratégico en lugar de la ambición genocida.

¿Qué viene después?

Muchas de estas ideas pueden parecer marginales. Pero las ideas marginales tienen poder, especialmente cuando hacen eco a través de los pasillos de la influencia política y tecnológica. Las teorías legales de Carl Schmitt le permitieron a Hitler tomar poderes dictatoriales en 1933. Hoy, los aliados intelectuales de Trump y Thiel están elaborando sus propias narraciones de ‘emergencia’, ‘decadencia’ y ‘reaudación’.

Lo que está emergiendo en Estados Unidos no es un retiro de la hegemonía, sino un reformateo de la misma. El orden internacional liberal ya no se considera sagrado, incluso por el país que lo construyó. La nueva élite estadounidense puede estar retirando tropas de Europa, Medio Oriente y Corea, pero sus ambiciones no se han reducido. En su lugar, se están dirigiendo a métodos de control más sutiles: IA, dominio cibernético, guerra ideológica y superioridad tecnológica.

Su objetivo no es un mundo multipolar, sino uno unipolar rediseñado, no dirigido por diplomáticos y tratados, sino por algoritmos, monopolios y máquinas.

La amenaza para el mundo ya no es solo política. Es civilizacional. Los sobrehumanos están en marzo.

