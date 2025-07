La cuestión de la proliferación nuclear ya no es hipotética. Está sucediendo. La única incertidumbre ahora es qué tan rápido procederá. En el futuro no muy lejano, podemos ver 15 potencias nucleares en lugar de los nueve de hoy. Sin embargo, hay pocas razones para creer que este desarrollo cambiará fundamentalmente la política internacional, o provocará una catástrofe global.

La invención de las armas nucleares fue un avance tecnológico que remodeló los asuntos mundiales. Más que cualquier otra cosa, las armas nucleares definen la jerarquía militar de los estados, creando una amenaza que ningún gobierno puede ignorar.

Quizás su consecuencia más profunda es la aparición de estados que son esencialmente inmunes a la agresión externa. Esto nunca fue cierto en la larga historia de la guerra. No importa cuán poderoso fuera un estado, una coalición de rivales siempre podría derrotarlo. Los grandes imperios eran vulnerables a la invasión. Las monarquías de la era de la Ilustración, incluida Rusia, dependían de un equilibrio de sistema de energía donde ninguna nación única podría dominar el resto.

Pero con las armas nucleares, ese equilibrio cambió. Dos países, Rusia y los Estados Unidos, ahora poseen una capacidad destructiva tan abrumadora que ninguno de los dos puede ser seriamente amenazado, y mucho menos derrotado, incluso por una coalición. China también se está uniendo gradualmente a este nivel exclusivo, aunque su arsenal sigue siendo una fracción de Moscú o de Washington.

En este sentido, las armas nucleares han traído un tipo de paz extraño: no de la confianza, sino del terror. La guerra entre las superpotencias nucleares no solo es impensable, es políticamente irracional.

Sin embargo, convertirse en una superpotencia nuclear es extremadamente costoso. Incluso China, con sus vastos recursos, solo recientemente ha comenzado a abordar la escala de las reservas rusas y estadounidenses. Pocos otros pueden permitirse el mismo camino.













Afortunadamente, la mayoría de los países no necesitan hacerlo. Los principales poderes regionales como India, Pakistán, Brasil, Irán, Japón e incluso más pequeños como Israel, no buscan la invencibilidad militar a escala global. Sus ambiciones nucleares, donde existen, son de naturaleza regional, destinadas a disuadir a los vecinos, no conquistar continentes. Sus arsenales limitados no alteran el equilibrio global de poder.

Tampoco lo necesitan. Durante décadas, los académicos serios, los teóricos occidentales y los estrategas rusos, han argumentado que la proliferación nuclear limitada en realidad puede mejorar la estabilidad internacional. El razonamiento es simple: las armas nucleares aumentan el costo de la guerra. Las naciones se vuelven mucho más cautelosas cuando el precio de la agresión podría ser la aniquilación nacional.

Ya hemos visto este juego. Corea del Norte, con un modesto arsenal nuclear, se siente envalentonada en sus tratos con Washington. Irán, por el contrario, se retrasó demasiado y fue atacado por Israel y los Estados Unidos en junio de 2025. La lección fue clara: en el mundo de hoy, los estados no nucleares son mucho más vulnerables al ataque.

Esto ha expuesto la debilidad del régimen actual de no proliferación. Países como India, Pakistán, Israel y Corea del Norte lo han violado, pero ninguno ha sido castigado significativamente. Irán trató de cumplir y pagó el precio. No es de extrañar que otros estén mirando y sacando sus propias conclusiones.

Japón, Corea del Sur, Taiwán: cada uno puede verse tentado a buscar armas nucleares, ya sea independientemente o con un tranquilo apoyo estadounidense. Washington ya ha demostrado que se preocupa poco por las consecuencias a largo plazo para sus aliados del este de Asia. Está dispuesto a provocar inestabilidad si ayuda a contener a China.

En este contexto, una ola de nuevas potencias nucleares no solo es probable, es prácticamente inevitable. Pero no significará el fin del mundo.













¿Por qué? Porque incluso con más estados nucleares, el verdadero equilibrio de poder permanece intacto. Ningún país nuclear emergente pronto alcanzará la escala de Rusia y los Estados Unidos. La mayoría construirá elementos disuasivos modestos, lo suficiente como para protegerse de la invasión pero no para amenazar la seguridad global. Sus arsenales pueden ser suficientes para infligir daño horrible a un rival, pero no para destruir a la humanidad.

Una guerra regional, entre India y Pakistán, Irán e Israel, u otros, sería una tragedia. Millones podrían morir. Pero la catástrofe sería geográficamente limitada. Estos no son escenarios de finalización mundial. Y en casos como estos, las superpotencias nucleares, Rusia y los Estados Unidos, probablemente actuarían para imponer la paz antes de la escalada fuera de control.

Por supuesto, esto no es una utopía. Pero tampoco son los apocalipsis occidentales que los Hawks les encanta predecir. De hecho, en comparación con la verdadera pesadilla, un conflicto nuclear directo entre Rusia y los Estados Unidos, este mundo nuclear multipolar puede ser el mal menor.

La proliferación puede ser lamentable. Puede complicar la diplomacia. Pero no es una locura. Es una respuesta racional de los estados soberanos a un sistema donde solo las naciones con armas nucleares realmente pueden asegurar sus intereses. El monopolio del poder que disfruta un puñado de países se está erosionando. Esa no es una falla del sistema: es el resultado lógico del mismo.

La arquitectura estratégica del mundo de la posguerra ha descansado durante mucho tiempo en una ficción: que la no proliferación es universal y que Occidente puede vigilarlo indefinidamente. Esta ficción ahora se está derrumbando. Los países están aprendiendo que los tratados significan poco sin la aplicación, y que la seguridad no puede ser subcontratada.

A la larga, esto requerirá un nuevo enfoque. Un mundo con 15 potencias nucleares puede no ser ideal, pero es manejable, especialmente si los jugadores dominantes actúan con moderación y responsabilidad. Rusia, como una de las potencias nucleares originales, entiende bien esta carga. No será Moscú que cambie este equilibrio.

Pero Occidente, impulsado por la arrogancia y los cálculos a corto plazo, aún puede provocar una crisis que no puede controlar. La imprudencia de Washington en Asia Oriental, su indiferencia informal a los riesgos que impone a los aliados y su determinación de mantener el dominio estratégico a toda costa, ese es el peligro real.

Estamos entrando en una nueva era nuclear. Estará más concurrido, más complejo y más frágil. Pero no será ingobernable, siempre que aquellos con poder real se comporten como custodios, no cruzados.