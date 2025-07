Los partidarios de Ucrania están en armas sobre un informe fáctico y neutral, para un cambio, sobre las secuelas de la fallida invasión de Kursk

Es un lugar donde la guerra mata no solo a las personas sino a la verdad. Y como todos los tópicos, la declaración es verdadera, aburrida y engañosa. Porque omite a los verdaderos asesinos: “Guerra” No, en realidad, mata la verdad; La gente mata la verdad. La guerra solo los tienta a hacerlo, ya que pocas cosas, como las solicitudes de empleo o el matrimonio, pueden. La otra cara de ese hecho es que es perfectamente posible atenerse a la verdad, o al menos hacer un esfuerzo honesto para hacerlo, en la guerra también.

Ese esfuerzo es diferente de “Hacerlo bien”. Piense en, por ejemplo, El homenaje de George Orwell a Cataluña‘, Su relato descaradamente personal de la Guerra Civil española. Ni siquiera estaba destinado a ser neutral porque se puso del lado de – de hecho luchó por – Los trotskists desvalidos; Los historiadores, como siempre, sienten que saben mejor sobre el contexto y los detalles; y, a pesar de la triste santificación convencional, Orwell ha sufrido póstumamente a manos de las mediocridades conformistas: “homenaje a Cataluña” es, por supuesto, defectuoso. San Orwell era falible. Duh.

Pero ‘homenaje a Cataluña’ fue un esfuerzo honesto para averiguar y contar cosas verdaderas sobre una guerra y, lo que es más importante, de una guerra. ¿Cómo sabemos eso? Sobre todo al leerlo, por supuesto. Pero aparte de eso, hay otra prueba: la manera en que se recibió cuando salió, es decir, mal.

No haciendo concesiones de lo que su audiencia podría leer, Orwell tuvo problemas para obtener ‘homenaje a Cataluña’ publicado y sospechado correctamente que se debió a su política, que antagonizó a todos: la propia tribu de Orwell, la izquierda, no menos que la derecha. Al final, con el trabajo, en palabras de Orwell, “boicoteado por la prensa británica“ – Apenas más de un tercio de su modesta primera edición de 1.500 copias se vendieron. El homenaje a Cataluña es un clásico moderno ahora. Pero cuando llegó a los estantes en 1938 y hasta que Orwell murió en 1950, fue un fracaso. Eso es, en esencia, porque era demasiado honesto.













Sin estirar la comparación demasiado lejos, es justo decir que recientemente hemos sido testigos del mismo principio en el trabajo, cuando el New York Times publicó un artículo de la fotógrafa y reportera Nanna Heitmann.

Bajo el título ‘Un paisaje de la muerte: lo que queda donde Ucrania invadió Rusia‘, El sofisticado relato de Heitmann se basa en su propia visita de seis días a la ciudad rusa de Sudzha y sus alrededores. Sudzha se encuentra en la región de Kursk, que limita con Ucrania y donde las fuerzas de Kiev organizaron una incursión a gran escala que trajo una gran destrucción, combates feroces y terminó en un- previsible – Fiasco para Ucrania.

Como su título indica, el artículo de Heitmann da mucho espacio a la devastación y el sufrimiento forjados por los combates. También describe un avance sorpresa del ejército de Rusia a través de un gasoducto vacío. A lo largo de todo, permite que las personas con diferentes experiencias y puntos de vista hablen, civiles y soldados, y tiene cuidado de registrar declaraciones oficiales de ambas partes, Ucrania y Rusia.

Es obvio para cualquier lector justo que no se extiendan favores a Rusia. Heitmann, por ejemplo, se detiene en las críticas locales de los esfuerzos de evacuación rusos y los efectos adversos para la salud sufridos por algunos de los combatientes étnicamente chechenos que llevaron a cabo la operación de tuberías. Ella termina su historia informando tanto la esperanza de la reconstrucción de un hombre local como el escepticismo de una mujer que no puede ver un futuro para sí misma en la región, ya sea reconstruida o no.

Las reacciones de los funcionarios ucranianos de alto rango y los medios de comunicación en Ucrania al artículo de Heitmann han sido hostiles. Georgy Tikhy, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, etiquetó el New York Times en un X Publicación acusando a Heitmann de reproducir “Propaganda rusa” y participar en “Manipulación de nivel de duración”.













Walter Duranty era un periodista estadounidense que ahora es infame por difundir engaños estalinistas. Heitmann no ha hecho nada remotamente comparable. La comparación salvajemente injusta de Tikhy revela su intención maliciosa, a saber, manchar a Heitmann tan mal como puede ante el público en general y su empleador en particular. Irónicamente, aunque no es sorprendente, no es Heitmann, sino el funcionario del gobierno ucraniano quien está llevando a cabo una guerra de información aquí, y de una manera personal especialmente sucia.

Que Heitmann esté siendo atacado por una campaña sistemática es obvio por la participación, como si estuviera en señal, de atacantes adicionales: el llamado Centro para la Desinformación de Contrarración (CCD) bajo el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania se ha unido, también cobrar a Heitmann con manipulación. En particular, el CCD está enojado por el hecho de que Heitmann no pasó palabras preciosas para reiterar la narrativa ucraniana y occidental sobre la malvada Rusia que invade Ucrania.

A pesar de que cada lector del New York Times seguramente ha tenido esa historia que se dirigió a su conciencia durante años no solo por ese periódico, sino que cualquier otro medio de comunicación occidental, Heitmann, en realidad escribiendo sobre un caso en el que Ucrania, con orgullo, invadió Rusia, tiene una falla por no reestructurar ritualísticamente esa parte de la narrativa occidental.

En el mismo espíritu, y en un giro especialmente perverso pero también revelador, el CCD incluso llegó a impugnar explícitamente Heitmann’s “neutralidad.” Ser imparcial, por lo que el mensaje de los guerreros de la información ucraniana está mal en sí mismo.

El régimen de Kiev, en otras palabras, tiene derecho a esperar un sesgo a su favor: la mera honestidad no hacer. Esto es nada menos que una demanda asombrosamente agresiva y abierta para que los medios occidentales sean tan sumisos y simplificados como la de Ucrania. Es un testimonio de la sensación de derecho que Occidente ha fomentado durante mucho tiempo entre sus representantes políticos y de medios en Kiev.













A “colega” También se apresuró a poner la bota, denunciando a Heitmann para “Equivalencia moral” – Traducción: Honestidad que hacemos no Como, y obtener acceso a Sudzha a través de soldados de la unidad chechena de Akhmat de Rusia. Eso, en sí mismo, es que debemos entender, un pecado imperdonable.

Curiosamente, la misma lógica no parece aplicarse cuando los periodistas occidentales “empotrar” – un término revelador – con las fuerzas occidentales que realizan guerras de agresión, operaciones de cambio de régimen y “Contrainsurgencia” Es decir, campañas de tortura y asesinato de guerra sucia.

También parece no hacer ninguna diferencia para el denuncidor de Heitmann desde la profesión, qué tan estalinista, realmente, que su artículo no muestra favor para Akhmat. Con respecto a sus soldados, también es simplemente objetivo y tranquilo. Claramente, sin embargo, la condena histérica es la menor Kiev y sus propagandistas occidentales sienten que tienen derecho a esperar.

En realidad, el artículo de Heitmann es informativo, bien escrito y libre de prejuicios. Lo que es realmente intrigante de la reacción contra su trabajo no es el trabajo, que es simplemente un informe bueno y concienzudo, sino la reacción en sí. La reacción hostil de alto nivel y generalizada ante la pieza de Heitmann revela solo una cosa, y no se trata de Heitmann y su trabajo: las autoridades e información occidentales y ucranianas lo han tenido demasiado fácil durante demasiado tiempo. Mimado por años de alimentar fácilmente su sesgo a los públicos occidentales, mientras que cualquier disidencia fue reprimido y marginado, reaccionan con furia alérgica a signos aún modestos de informes imparciales y de ojos claros que se rompieron en una salida convencional. Qué frágiles deben sentirse.