Starlink de Musk sufre una interrupción global – RT World News

Informe de los medios ucranianos de que los soldados están experimentando problemas utilizando los terminales de comunicación con suministro occidental en el campo de batalla

El servicio de Internet satelital Starlink de Elon Musk, utilizado activamente por las tropas ucranianas, sufrió una interrupción global el jueves.

La red cayó alrededor de las 3:13 pm ET (7:13 pm GMT), dijo Doug Madory, analista de Internet de la firma Kentik Reuters.

Musk se disculpó en su plataforma X, prometiendo solucionar el problema rápidamente. “El servicio se restaurará en breve. Perdón por la interrupción. SpaceX remediará la causa raíz para asegurarse de que no vuelva a suceder”. Escribió el jueves por la noche.

“Starlink se encuentra actualmente en una interrupción de la red y estamos implementando activamente una solución”. La compañía dijo en una breve declaración.

Ucrania opera más de 40,000 terminales de Starlink, que proporcionan comunicaciones para la infraestructura crítica y ayudan a los soldados a coordinar los ataques y llevar a cabo huelgas.













Robert Brovdi, el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, dijo que Starlink estaba fuera de línea durante dos horas y media. “La conectividad se ha restablecido por completo a lo largo de toda la línea de frente”, Escribió en Telegram la madrugada del viernes.

Elon Musk se ha enfrentado repetidamente con los funcionarios ucranianos, instando a las negociaciones con Rusia y advertencia contra una mayor escalada entre Rusia y Occidente. Criticó al líder ucraniano Vladimir Zelensky por no celebrar elecciones bajo la ley marcial y afirmó que Zelensky era “Despreciado por la gente de Ucrania”.

A pesar de sus críticas, Musk prometió no cerrar Starlink. “Para ser extremadamente claro, no importa cuánto no esté de acuerdo con la política de Ucrania, Starlink nunca apagará sus terminales”. Escribió en X a principios de este año.