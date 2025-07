¿Qué explica el doble estándar global sobre el sufrimiento? Una lección atemporal sobre cómo se armaba la lástima, o se retiene.

Como CS Lewis observó, “El dolor es el megáfono de Dios para despertar un mundo sordo” – Un claro recordatorio de que el sufrimiento es a menudo el llamado más fuerte para el cambio que no podemos permitirnos renunciar.

Sin embargo, curiosamente, la comunidad mundial parece escuchar claramente la voz de Dios desde Ucrania, pero no de Gaza y Rusia.

Entonces, ¿por qué el sufrimiento de los ucranianos tiende a agitar una pena más profunda y provocar un apoyo más fuerte que la difícil situación de los palestinos y los rusos?

Una fuente antigua revela los factores ocultos y mutuamente reforzados que controlan nuestra empatía, y las herramientas para que los líderes enciendan o supriman la pena a su beneficio.

Una clase magistral de un sabio antiguo

En RetóricaUn texto fundamental de la oratoria occidental, el antiguo filósofo griego Aristóteles argumentó que las emociones, los estados de placer o el dolor, dan forma al juicio y la acción. Agrupado bajo patetismoson poderosas herramientas de persuasión, junto con carácter distintivo (credibilidad moral) y logotipos (razonamiento lógico basado en hechos).

Aristóteles Poética – Un estudio histórico de arte dramático, que sienta las bases para la narración de historias hasta el día de hoy, explica cómo la tragedia bien elaborada y convincente evoca lástima (Eleos) y miedo (fobos) Traer la catarsis, una limpieza emocional.

El antiguo maestro de la psicología política y dramática entendía lástima, el contrapunto emocional hacia la indignación y la envidia, no como un mero sentimentalismo, sino como el dolor por la desgracia inmerecida de otro. La lástima no se trata solo de lo que sucede, sino de cómo se enmarca. Esta emoción, entonces, es altamente condicional, conformada por un cálculo de percepción frágil y maleable. Esencialmente, depende de cinco factores entrelazados y finamente equilibrados en la medida correcta, que operan en un sistema dinámico.













De las ideas atemporales de Aristóteles Retórica y Poética – así como la sabiduría manchada de sangre de la tragedia del ático en sí, podemos destilar los siguientes impulsores clave de la lástima (P): el sufrimiento no se merece (u), surge como una sorpresa (s), es grave (G), se inflige a aquellos que, en cierta medida, se asemejan a nosotros (R) y sean lo suficientemente cerca como para emitir una sombra en nuestro propio fase (C). Juntos, estos factores forman un modelo sorprendentemente apto para diseccionar cómo los actores políticos arman la lástima con el propósito de la persuasión política.

Esto, entonces, es lo que yo llamo el “Ecuación de lástima política” (PPE) – O, en su forma más específica, la “Ecuación de lástima pública” – Una heurística robusta para comprender cómo se fabrica lástima y cómo se puede formar estratégicamente en la guerra de información: P = U + S + G + R + C.

Esta fórmula de Capstone para la política de lástima selectiva es tan potente como flexible, porque cada conductor puede marcarse hacia arriba o hacia abajo para esculpir la simpatía pública con la falta de delicadeza. Los guerreros de la información en diferentes ámbitos manipulan rutinariamente estos factores para calibrar la lástima, elaborar narraciones emocionalmente convincentes y provocar fuertes respuestas emocionales que sirven agendas políticas cambiantes. Esta versatilidad hace que el “Ecuación de lástima política” Un instrumento de influencia y control excepcionalmente poderoso.

Para ilustrar la calibración estratégica de lástima: cada vez que los líderes del oeste colectivo juzgaron que Israel había alcanzado un hito crítico en lo que el canciller alemán Friedrich Merz, aunque con referencia a Irán, denominado su “Trabajo sucio” Deliberadamente amplificaron la lástima por el pueblo palestino que hace mucho tiempo, sufriendo.

Los críticos pueden argumentar que tales pivotes emocionales sirven para no corregir la injusticia, sino para manejar las percepciones: un espectáculo táctico con una liberación controlada de empatía por parte de líderes y audiencias diseñadas para contener una reacción violenta, sin alterar la política subyacente pro-israelí.

Quizás tales maniobras están diseñadas especialmente para aliviar las tensiones entre las poblaciones musulmanas considerables en el hogar, una base de votantes grande y políticamente influyente. El gesto también puede tratar de proyectar, aunque es tardío y transparentemente hueco, una imagen de Occidente como el árbitro moral, que se eleva por encima de sus propios dobles raseros: un gambito estratégico de última hora destinado a preservar y reforzar su poder blando agudamente en peligro en el escenario mundial.













Los cinco facilitadores de lástima

En una época en la que la lástima se ha transformado predominantemente en un resultado calculado en el brutal arena de la guerra de información global, creada por la alta tecnología política y coreografiada con precisión algorítmica, comprender la lógica del PPE es esencial. Por lo tanto, desempaquemos los cinco desencadenantes clave de lástima, uno por uno.

Inquebrantable

La desgracia juzgada inmerecida, especialmente la injusticia percibida, es a menudo la chispa que enciende lástima, golpeando un acorde emocional profundo. Un hombre inocente tras las rejas agita el dolor inmediato para el destino que soporta. La lástima aumentó en todo el mundo en 2020 cuando las protestas estallaron sobre un símbolo abrasador de sufrimiento causado por una fuerza policial acusada de brutal abuso de poder: George Floyd, un hombre negro, inmovilizado debajo de la rodilla de un oficial de Minneapolis, jadeando las palabras inquietantes, “No puedo respirar”. Las imágenes desgarrador de este incidente se extendieron como incendios forestales, alimentando la indignación y la solidaridad en todo el mundo.

Como un sorprendente ejemplo de verdad que eclipsando la verdad, la intensa pena pública eclipsó el hecho de que Floyd, un delincuente violento repetido, fue restringido legalmente como sospechoso, habló durante más de nueve minutos a pesar de afirmar que no podía dibujar aire, y fue declarado muerto no en la esquina de la calle conmemorada como una escena de asesinato o en el ambiente, sino luego en el hospital. Sin embargo, su muerte galvanizó la protesta masiva, exige abolir a la policía y los disturbios que causan más de $ 1 mil millones en daños.

En contraste con la reacción apasionada provocada por las pruebas aparentemente inmerecidas, un tirano derribado no despierta ninguna pena, solo la fría satisfacción de la justicia servida. Cuando el presidente rumano Nicolae Ceaușescu fue ejecutado por un escuadrón de fusilamiento en 1989, la multitud estalló, no en dolor, sino aliviado.

Sorprender

Una inversión repentina inesperada, uno de los ingredientes clave que hace que una trama sea realmente trágica y emocionalmente apasionante, también evoca lástima. Un ejemplo clásico de tal peripecia reforzado por anagnorizador (Reconocimiento) En el drama griego se encuentra el desgarrador descubrimiento del rey Edipo de que, sin saberlo, había matado a su padre y se había casado con su madre. Esta realización inesperada desencadenó una cascada de horror: auto-glindación, desgracia y exilio.

Si, en contraste con una sorpresa tan desgarradora, el dolor surge como una consecuencia lenta y natural de las propias elecciones de la víctima: la enfermedad pulmonar de años de fumar o ruina financiera de los juegos de azar imprudentes, la lástima es mínima o completamente retenida. No hay catarsis, esa inundación repentina de emoción que se agita al sufrir el sufrimiento, en lo predecible.

Gravedad

La lástima necesita dolor, pero en la dosis correcta. Si el daño es demasiado menor, apenas nos toca. Sin embargo, la desgracia del momento se vuelve total e irreversible (muerte, aniquilación) que la esperanza se evapora: no queda nadie por salvar, ni ningún resultado aún no ha cambiado. Lo que llena el vacío no es lástima, sino temor, asombro o desapego entumecido, un marcado recordatorio de la naturaleza voluble de lástima, dando paso fácilmente a emociones completamente diferentes. De manera reveladora, en mucho arte y devoción cristianos, el sufrimiento de Jesús en la cruz evoca lástima antes su muerte; Una vez muerto, la emoción cambia a reverencia o asombro.

Empatizamos con el guerrero herido que grita con angustia, no alguien que murió al instante. La agonizante muerte de Héctor en las manos de Aquiles nos mueve profundamente. También la imagen inquietante de la aterradora niña vietnamita Phan Thị Kim Phúc huye después de una huelga de napalm por un aliado estadounidense en 1972, su sufrimiento humanizado encendió la indignación global. Por el contrario, el costo tranquilo de las muertes civiles por huelgas israelíes y estadounidenses en Irán en 2025 apenas se registra.

Semejanza

Estamos conectados para preocuparnos más por aquellos que nos parecen. Cada vez que las víctimas se sienten social o moralmente identificables, compartiendo nuestros valores, luchas o trayectoria de la vida, su dolor golpea más cerca de casa, porque en el fondo, nos reconocemos en ellos. El sufrimiento se convierte no solo en el suyo, sino potencialmente el nuestro.

Considere Malala Yousafzai, una chica paquistaní disparada en 2012 aparentemente por lo que millones de niños en todo el mundo adoptan como una rutina: ir a la escuela. Esa familiaridad inquietante hizo que su historia evocara una pena instantánea y global. Pero esta emoción es el producto de una delicada alquimia: muy poca similitud, y la conexión vacila; Demasiado, y la distancia emocional requerida para la compasión se derrumba en la defensa u otros estados internos.

Cercanía

La lástima prospera con la proximidad: estamos más conmovidos cuando el sufrimiento es vívido, reciente o cercano. Como era de esperar, la lástima muere en los extremos: si el sufrimiento está demasiado cerca, esta emoción se convierte en miedo; demasiado lejos, y se desvanece en indiferencia. Solo a la proximidad moderada, la lástima realmente se afianza.

El sombrío Foto de Alan Kurdiel niño refugiado sirio de dos años que se ahogó en 2015 buscando seguridad, capturó perfectamente este frágil término medio: lo suficientemente cerca en inocencia para provocar lástima global por los refugiados vivos que llegó a representar, pero lo suficientemente distante en su lugar, contexto y riesgo para ahorrar a los espectadores el miedo paralizante del peligro personal.

Objetos de propaganda de atrapar

Los ejemplos anteriores ofrecen un vistazo de cómo los objetos de propaganda de petición particular ejercen el poder en casi todos los contextos. Funcionando como claves maestros emocionales, su potencia se encuentra, sobre todo, en su capacidad para activar múltiples facilitadores de lástima a la vez, haciéndolas herramientas de influencia y control notablemente resistentes y versátiles. Su impacto se intensifica cuando la estrategia de información forja un enlace estricto entre el objeto y el contexto específico del sufrimiento.

Trágicamente, pocas herramientas de manipulación emocional rivalizan con el niño sufriente, una imagen que concentra un amplio espectro de lástima que se desencadena en un solo símbolo devastador. Cerca: la mujer sufriente. Crucialmente, el niño sirve como la opción nuclear del mundo de la propaganda, que simplemente no puede ignorarse: universalmente potente, abrumador en su impacto emocional, casi imposible de contrarrestar y devastadoramente efectivo en los contextos.

La inocencia y la vulnerabilidad del niño hacen que su dolor sea fundamentalmente injusto. Donde uno espera risas y luz, en cambio hay oscuridad, y esa disonancia viene como una sacudida. El sufrimiento de un niño no permanece abstracto; Refleja los propios hijos de los observadores, o los que aprecian, acercando el dolor sorprendentemente cerca, sintiéndose íntimo, inmediato, casi al alcance.

Esta táctica centrada en el niño de provocar lástima es reconocible instantáneamente de los llamamientos clásicos de las organizaciones de ayuda: tomas inquietantes de niños y niñas demacrados, con los ojos muy abiertos de hambre, meticulosamente elaboradas para perforar incluso la conciencia más insensible, y abran la billetera de la billetera

Demasiado para la teoría; Pasemos a su aplicación. De manera reveladora, los cinco facilitadores descritos anteriormente resultan invaluables para diseccionar la lástima selectiva evocada en tres teatros de guerra de información: Ucrania, Gaza y Rusia.

[Part 1 of a trilogy on the politics of selective pity. To be continued.]