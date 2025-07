Tailandia y Camboya acuerdan hablar después de la amenaza de Trump – RT World News

Tailandia y Camboya han acordado comenzar las conversaciones sobre un alto el fuego. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había advertido que no buscaría acuerdos comerciales con ninguno de los países si continuaban luchando. Sin embargo, las partes han seguido intercambiando fuego.

Una disputa territorial había estado hirviendo entre los países desde la era colonial, ya que un mapa francés de principios del siglo XX dejaba algunas partes de la frontera mal definidas.

El miércoles, cinco soldados tailandeses fueron heridos por minas terrestres en el área en disputa, lo que llevó a Tailandia a alegar que fueron recién establecidos. Se produjo una escaramuza al día siguiente que se convirtió en una lucha sostenida, y cada lado acusó a la otra de provocar el conflicto.

Desde el inicio de las hostilidades, al menos 34 personas han sido asesinadas, incluidos civiles y soldados en ambos lados; Decenas de miles han sido desplazados.













El sábado, Trump publicó en Truth Social que había hablado con los líderes de ambos países e instó a un “El alto el fuego inmediato”.



“Por coincidencia, actualmente tratamos en el comercio con ambos países, pero no queremos llegar a ningún acuerdo, con ninguno de los países, si están peleando, y lo he dicho”, “, sí”, “, y lo he dicho”, “,”, y lo he dicho “,”. Él escribió.

Más tarde agregó que los países “He acordado reunirse de inmediato y resolver rápidamente un alto el fuego y, en última instancia, la paz”.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, dijo el domingo que su país acordó un “El alto el fuego inmediato e incondicional” Agregando que Trump le dijo que Tailandia también había aceptado detener los ataques.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia confirmó que el primer ministro interino Phumtham Wechayachai había hablado con Trump y “en principio” aceptó la propuesta de alto el fuego. Sin embargo, agregó que Tailandia esperaba “Compromiso genuino de Camboya”.

A pesar de las declaraciones, los dos países intercambiaron fuego el domingo. Camboya acusó a Tailandia de lanzar un “Incursión a gran escala” con tanques y bombardeos pesados. Bangkok respondió que el cese de las hostilidades “No se puede llegar mientras Camboya carece de buena fe” y acusó a las fuerzas opuestas de violar el derecho humanitario.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan, anunció que los dos países celebrarán conversaciones en su país el lunes, y agregó que Kuala Lumpur debería guiar el proceso de asentamiento.