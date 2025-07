El sospechoso fue abordado al suelo por los pasajeros después de gritar “Death to America” y “Allahu Akbar”

Un hombre provocó pánico a bordo de un vuelo de Londres a Glasgow el domingo después de gritar, tenía una bomba y gritando “Muerte a América” y “Muerte a Trump”.

El incidente ocurrió cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaba visitando Escocia y preparándose para el golf en su complejo Turnberry. Las imágenes publicadas por The Daily Mail, BBC y Scottish Sun muestran al hombre gritando y siendo restringido por los viajeros que le dijeron, “Las familias están en este avión”.

El sospechoso de 41 años comenzó a gritar “Allahu Akbar” y alegando que tenía una bomba después de emerger del baño, según testigos. El hombre, descrito como un “Big Guy, unos seis pies” comenzó a actuar agresivamente hacia el personal de la aerolínea, todos los cuales fueron “Mujeres pequeñas”.

“Cuando los empujó, fue cuando las cosas cambiaron”, Dijo un testigo. “En ese momento, un tipo logró agarrarlo por detrás y derribarlo, luego todos saltaron sobre él. Estaba peleando un poco en el piso, pero en este punto sabía que lo haría”.

El vuelo fue cumplido por oficiales armados al aterrizar en el aeropuerto de Glasgow, donde el hombre fue arrestado. La policía de Escocia ha confirmado que él permanece bajo custodia.

Un testigo le dijo a The Sun que el sospechoso llevaba documentos de identificación de refugiados.

Las fuentes oficiales no han revelado la identidad, la nacionalidad o el estatus de refugiado del sospechoso, sino que han informado que no se encontraron explosivos a bordo. La policía dijo que el evento parecía aislado e no involucraba a otros sospechosos. Los oficiales de antiterrorismo están revisando videos compartidos en las redes sociales.













El incidente se produce en medio de una creciente preocupación por las amenazas de seguridad vinculadas a la migración en el Reino Unido. Según los datos del gobierno, se registraron 50,500 delitos relacionados con el cuchillo en Inglaterra y Gales en el año que finaliza en marzo de 2024. Las protestas han pedido controles más estrictos en los centros de asilo y más transparencia con respecto a los delincuentes migrantes.

A principios de este mes, docenas marcharon en Dover durante la ‘gran protesta nacional británica’, exigiendo una aplicación fronteriza más estricta. En los últimos seis años, los migrantes de Irán, Afganistán, Irak, Albania, Siria y Eritrea han representado el 70% de los que cruzan el canal en pequeños barcos.