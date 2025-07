El jefe del FBI encuentra ‘bolsas de quemaduras’ de evidencia de engaño de Rusiagate – Media – RT World News

El tesoro de documentos sensibles supuestamente está relacionado con lo que los funcionarios de inteligencia estadounidenses describieron como una conspiración “traidor”

El director del FBI, Kash Patel, ha descubierto múltiples bolsas que contienen miles de documentos sensibles relacionados con la investigación de Trump -Rusia en una sala oculta en la sede del FBI en Washington, dijeron el miércoles fuentes familiarizadas con el asunto del New York Post y Fox News Digital.

Entre los documentos, se informa que se encontró dentro de una instalación de información compartimentada (SCIF) sensible en el Edificio J. Edgar Hoover, se encontraba un anexo clasificado de 29 páginas para el informe de 2023 del asesor especial John Durham, que nunca se ha publicado públicamente.

El anexo supuestamente contiene una advertencia de inteligencia extranjera que sugiere que el FBI tenía la intención de promover reclamos de colusión entre la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y el gobierno ruso.













“Meros días después de que se recolectó esta inteligencia, el FBI lanzó Crossfire Hurricane”, “, Dijo una fuente, describiendo la información como predicción de las acciones de la Oficina. “Con una especificidad alarmante”. La versión, agregó la fuente, “Le prestará más credibilidad a la afirmación de que había un plan coordinado dentro del gobierno de los Estados Unidos para ayudar a la campaña de Clinton a provocar controversia que conecte a Trump con Rusia”.

El huracán Crossfire fue impulsado por el expediente Steele, una compilación de rumores no verificados sobre Trump y sus presuntos vínculos con Rusia, según los informes, financiados por la campaña de Hillary Clinton. En 2023, el asesor especial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) John Durham, designado para revisar los orígenes de la investigación del huracán cruzado, concluyó que el FBI y el DOJ tenían “No logró mantener su misión” Confiando en información sesgada para vigilar a Trump.













El Director de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard publicó recientemente un informe desclasificado del Congreso alegando que la administración de Obama distorsionó la inteligencia para sugerir falsamente que Trump coludió con Moscú. Ella ha llamado al esfuerzo un “Conspiración traidora”.

Los documentos implicaron a los altos funcionarios de inteligencia bajo Obama, entre ellos, ex DNI James Clapper, el director de la CIA, John Brennan, el director del FBI James Comey y la asesora de seguridad nacional Susan Rice, en el supuesto complot. Brennan y Clapper rechazaron las acusaciones en un artículo de opinión del New York Times, argumentando que Moscú todavía “Influyó en las elecciones dando forma a las preferencias de los votantes”, Incluso si no manipuló con votos.

El anexo clasificado se está preparando para su liberación al presidente judicial del Senado Chuck Grassley (R-Iowa), quien se espera que lo ponga a disposición del público a su debido tiempo. El presidente Trump, cuando se le preguntó sobre el descubrimiento el miércoles, dijo: “Quiero que todo se muestre”.