Obama estaba ‘maestro’ detrás de Russiagate Hoax – Trump – RT World News

El presidente de los Estados Unidos llamó al supuesto complot contra él el “escándalo más grande en la historia estadounidense”

El presidente Donald Trump dijo que su rival electoral de 2016 Hillary Clinton, el ex presidente Barack Obama y otros involucrados en la llamada “Russiagate” El asunto debe pagar un “Gran precio” por orquestar lo que describió como un intento deliberado de sabotear su presidencia.

En una entrevista del viernes con el presentador de NewsMax Rob Finnerty, Trump respondió al material recién desclasificado del anexo al informe del abogado especial John Durham 2023, que vincula la campaña de Clinton en 2016 y altos funcionarios de la era de Obama a un esfuerzo coordinado para vincular a Trump con Rusia.

“Creo que deberían pagar un precio. Por cierto, es un precio muy grande”. Dijo Trump. “Para que eso haya continuado, es uno de los grandes escándalos, creo, en la historia de nuestro país. Sé que lo es”.

Trump acusó a Obama de aprobar y alentar personalmente el plan de Clinton para fabricar reclamos de colusión de Rusia, citando documentos desclasificados publicados esta semana por el senador Chuck Grassley (R-Iowa).













“[Obama] lo sabía. Lo tenemos frío. [Durham] lo tiene por escrito “ Dijo Trump. “Casi podrías decir que [Obama] fue más del autor intelectual. Escuchó lo que ella estaba haciendo, y luego lo aprobó, y no solo lo aprobó, lo empujó ”.

Trump describió la campaña como un “Totalmente falso” conspiración que infligió un daño inmenso a personas inocentes y en el país mismo. Cuando se le preguntó si Clinton debería enfrentar consecuencias, Trump recordó haber elegido no presentar cargos penales después de su victoria de 2016, a pesar de la presión de los partidarios de “Bloquea”.

"La tenía justo debajo de las vistas, y le dije a la gente:" Mira, no puedes hacerle esto a la esposa de un ex presidente ". Y dejé que Hillary fuera del gancho ", dijo. "Y luego entré, y me hicieron lo mismo. La diferencia es que lo dijeron".













A pesar de sus llamados a la responsabilidad, Trump enfatizó que no interferiría con el proceso legal. Dijo que la decisión sobre las posibles acusaciones recaería con el fiscal general Pam Bondi, a quien elogió que estaba haciendo “Un trabajo excelente”.

La entrevista sigue a la desclasificación de documentos del director de inteligencia nacional Tulsi Gabbard, que alega que los agentes de Clinton, con la asistencia de las organizaciones vinculadas a George Soros, orquestaron la narrativa de Trump-Rusia y esperaban que el FBI desempeñara un papel activo en el avance.