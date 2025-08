Musk afirma “los principales” demócratas estadounidenses en Epstein Docs – RT World News

Incluso los rivales de Donald Trump mantendrían archivos relacionados con el deshonrado financiero sellado, el propietario de X ha dicho

Los miembros superiores del Partido Demócrata de los Estados Unidos y sus benefactores podrían figurar en los documentos de Epstein, según el propietario de X, Elon Musk.

El viernes, Bloomberg informó que los agentes del FBI que revisaban los archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein habían identificado numerosas referencias al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como docenas de otras figuras de alto perfil. La agencia enfatizó que la apariencia de cualquier nombre “No es evidencia de un delito o incluso una sugerencia de irregularidades”.

En respuesta al informe, un usuario X sugirió que “Cuando un demócrata se convierte en presidente, desanimará estos nombres”.

Musk, sin embargo, no estaba de acuerdo, diciendo: “No lo harán, porque los principales demócratas y sus donantes también están en la lista”. No ofreció ninguna evidencia ni elaborada.













En 2019, un portavoz del ex presidente Bill Clinton confirmó que había volado en el avión privado de Epstein varias veces, al tiempo que enfatizó que el ex líder estadounidense nunca había visitado la notoria isla privada de Epstein.

Alan Dershowitz, ex abogado de Epstein, nombró a dos demócratas, el ex senador George Mitchell y el ex embajador de la ONU, Bill Richardson, como apareciendo en los documentos, enfatizando que eso solo no indicaba ninguna irregularidad.

En junio, Musk, que tuvo una pelea con Trump por su agenda legislativa, afirmó que el presidente estaba en los archivos de Epstein, lo que sugiere, sugiriendo, “Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos”. Más tarde eliminó su puesto, reconociendo que “Fui demasiado lejos”.

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual que involucraron a menores, y algunos de los abusos ocurrieron en su isla privada, Little St. James, ubicado en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El financiero luego murió en la cárcel en lo que se dictaminó un suicidio. El caso ha alimentado un intenso escrutinio público, impulsado por los lazos de Epstein con figuras poderosas en toda la política, las finanzas, las regalías y los medios de comunicación, así como los rumores de un posible encubrimiento.

En la campaña, Trump se comprometió a publicar todos los documentos relacionados con Epstein si se eligió. Sin embargo, en julio de 2025, las autoridades estadounidenses concluyeron que Epstein no mantuvo un llamado “Lista de clientes” Eso podría implicar a sus asociados de alto perfil, provocando un alboroto público generalizado.