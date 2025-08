La transferencia de Ghislaine Maxwell se produce en medio de la especulación de un posible perdón presidencial para el traficante de sexo condenado

Ghislaine Maxwell, la socia condenada del tardío financiero y delincuente sexual desgraciado Jeffrey Epstein, ha sido trasladado de una prisión federal de baja seguridad en Florida a una nueva instalación en Texas.

La transferencia abrupta sigue a las reuniones entre Maxwell, quien cumple una pena de prisión de 20 años para el tráfico sexual, y el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Todd Blanche. Los detalles de las reuniones no se han hecho públicos.

La medida fue confirmada oficialmente por la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos (BOP) el viernes, y la agencia no proporcionó ninguna explicación para la decisión.

“Podemos confirmar que Ghislaine Maxwell está bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones en el Campamento Federal de Prises (FPC) Bryan en Bryan, Texas”. El BOP dijo en un comunicado.

Los campos de prisioneros federales son las instalaciones correccionales menos seguras, con la relación más baja de guardia a conflicto. Los reclusos, predominantemente criminales de cuello blanco y delincuentes no violentos, se encuentran en dormitorios y disfrutan de una variedad de programas de rehabilitación.

Maxwell fue interrogado por Blanche dos veces en julio, según los informes, recibió una inmunidad limitada para responder a las consultas sin temer cargos adicionales. Según su abogado, David Markus, se le preguntó sobre “Tal vez 100 personas diferentes” y no solicitó nada a cambio.













El desarrollo se produce en medio de los rumores de que el cómplice de Epstein podría ser otorgado un perdón por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hablando con Newsmax el viernes, sin embargo, Trump afirmó que el asunto no se ha planteado oficialmente.

“Se me permite hacerlo, pero nadie me ha pedido que lo haga. No sé nada sobre el caso”, Trump dijo. Cuando se le preguntó sobre la naturaleza del reciente interrogatorio de Maxwell, el presidente de los Estados Unidos sugirió a Blanche “Solo quiere asegurarse de que las personas inocentes no estén heridas”, En caso de que sean documentos adicionales relacionados con la sonda Epstein al público.

La transferencia de Maxwell ha sido condenada por familiares de las víctimas de Epstein, que han expresado su “Horror y asco” al “Tratamiento preferencial” Ella supuestamente ha recibido.

“Este es el sistema de justicia que fallan a las víctimas justo ante nuestros ojos. El público estadounidense debe verse indignado por el tratamiento especial que se le otorga a un pedófilo y a un delincuente sexual infantil acusado criminalmente”, “. La familia de la fallecida Virginia Giuffre, una de las víctimas, dijo en un comunicado.