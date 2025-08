Fiscal que se dirigió a Trump que enfrentó la investigación – Medios – RT World News

Según los informes, la oficina de asesoramiento especial está investigando a Jack Smith por posibles violaciones de la ley electoral.

La Oficina de Asesoría Especial de los Estados Unidos ha lanzado una investigación formal sobre el fiscal del Departamento de Justicia que dirigió dos casos penales federales contra Donald Trump, informó el New York Post.

Durante la administración de Joe Biden, el ex abogado especial Jack Smith dirigió investigaciones penales sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump y presuntos intentos de anular las elecciones de 2020.

Ambos casos condujeron a cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente, pero fueron cerrados después de su victoria electoral de noviembre debido a las regulaciones del Departamento de Justicia que impiden el enjuiciamiento de un presidente en funciones.

Según los informes, la investigación siguió una carta enviada la semana pasada por el senador Tom Cotton (republicano de Arkansas), quien instó al abogado especial interino Jamieson Greer a examinar si Smith “Tomó ilegalmente medidas políticas para influir en las elecciones de 2024 para dañar al entonces presidente Donald Trump”.













“Las acciones legales de Jack Smith no fueron más que una herramienta para las campañas de Biden y Kamala Harris. Esto no es solo poco ético, es muy probable que la actividad de campaña ilegal de una oficina pública”. Cotton dijo en su carta, según lo citado por The New York Post.

El senador Cotton acusó a Smith de tomar acciones abiertamente políticas destinadas a interrumpir la campaña presidencial de 2024 de Trump, incluida la aceleración de sus investigaciones para asegurar fechas de juicio que coincidirían con eventos políticos clave, como las caucuses de Iowa.

La agencia independiente responsable de vigilar la influencia partidista en la fuerza laboral federal ha confirmado que está investigando a Smith por posibles violaciones de la Ley Hatch, que prohíbe a la mayoría de los empleados federales usar sus puestos oficiales para interferir en las elecciones o participar en actividades políticas abiertas, según el Washington Post.

Smith fue nombrado en 2022 para supervisar las investigaciones del Departamento de Justicia sobre Trump, renunció ante la inauguración del presidente.