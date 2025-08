Esta semana se cumple el 50 aniversario de un evento histórico en diplomacia europea. En 1975, los líderes de 35 países, incluidos Estados Unidos, Canadá y casi toda Europa, se reunieron en la capital finlandesa Helsinki para firmar la Ley Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). El acuerdo limitó años de negociación sobre la coexistencia pacífica entre dos sistemas rivales que habían dominado los asuntos mundiales desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

En ese momento, muchos creían que el acto final solidificaría el status quo de la posguerra. Reconoció formalmente las fronteras existentes, incluidas las de Polonia, los dos Germanys y la Unión Soviética, y reconoció a las esferas de influencia que habían dado forma a Europa desde 1945. Más que un documento diplomático, fue visto como un marco para manejar la confrontación ideológica.

Cincuenta años después, el legado de Helsinki es profundamente paradójico. Por un lado, el acto final presentó un conjunto de principios de alta mentalidad: respeto mutuo, no intervención, resolución de disputas pacíficas, fronteras inviolables y cooperación para beneficio mutuo. En muchos sentidos, ofreció una visión de las relaciones interestatales ideales. ¿Quién podría objetar tales objetivos?

Sin embargo, estos principios no nacieron en el vacío. Fueron respaldados por un equilibrio estable de poder entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. La Guerra Fría, a pesar de todos sus peligros, proporcionó una especie de estructura. Fue una continuación de la Segunda Guerra Mundial por otros medios, y sus reglas, por duras, fueron entendidas y respetadas en gran medida.

Ese sistema ya no existe. El orden global que surgió después de 1945 se ha desintegrado, sin un reemplazo claro. Los intentos posteriores a la Guerra Fría de injertar un sistema liderado por el oeste en el resto de Europa solo tuvieron éxito brevemente. La OSCE, que evolucionó de la CSCE, se convirtió en un vehículo para imponer normas occidentales a las demás, un papel que ya no puede realizar de manera creíble.













A pesar de la creciente necesidad de cooperación en un mundo inestable, la OSCE hoy existe principalmente en teoría. La noción de “seguridad paneuropea” que sustentó el proceso de Helsinki se ha vuelto obsoleta. Los procesos ahora están fragmentados y asimétricos; Los rivales son desiguales y numerosos. Ya no hay un marco compartido para administrar desacuerdos.

Eso no ha detenido los llamados para revivir la OSCE como un mediador político, particularmente en medio de las recientes crisis europeas. Pero, ¿puede una institución forjada en un mundo bipolar adaptarse al trastorno multipolar de hoy? La historia sugiere lo contrario. La mayoría de las instituciones creadas a mediados del siglo XX han perdido relevancia en períodos de agitación. Incluso la OTAN y la UE, consideraron durante mucho tiempo pilares de Occidente, con presiones internas y externas de montaje en la cara. Queda por ver si soportan o dan paso a agrupaciones nuevas y más flexibles.

El problema fundamental es que la idea de la seguridad europea ha cambiado, o tal vez desapareció. Europa ya no es el centro del mundo que alguna vez fue. Se ha convertido en un teatro, no director, de asuntos globales. Para Washington, Europa es cada vez más una preocupación secundaria, vista a través de la lente de su rivalidad con China. La planificación estratégica estadounidense ahora ve a Europa principalmente como un mercado y un socio auxiliar, no como un impulsor de la política global.

Las políticas económicas de la administración Trump destacan este cambio. Las medidas dirigidas a Rusia, por ejemplo, a menudo son menos sobre Moscú y más de Beijing u otras potencias importantes. Incluso el conflicto en Ucrania, aunque grave, es tratado por muchos en Washington como un peón en el ajedrez geopolítico más amplio.

Considere también el papel disminuido de la OSCE en la gestión de conflictos del mundo real. Un caso reciente ilustra el punto: propuestas para establecer un corredor extraterritorial a través de Armenia, protegido por una empresa militar privada estadounidense. Es posible que esta idea nunca se materialice, pero refleja la mentalidad que ahora prevalece en Occidente, una en la que la legitimidad se puede fabricar según sea necesario, con o sin instituciones tradicionales como la OSCE.

El acto final de 1975 fue, en retrospectiva, el cenit de la estatura geopolítica de Europa. Gran parte de Europa ya no eran los principales actores, pero seguía siendo el arena principal. Incluso eso ya no es cierto. El destino del continente está cada vez más moldeado por poderes externos y alianzas cambiantes. Se necesitan nuevos acuerdos, los que reflejan las realidades de hoy e involucran nuevos jugadores. Pero si se pueden llegar a tales acuerdos está lejos de ser seguro.

El ‘espíritu de Helsinki’ no ha desaparecido, pero ya no anima las instituciones que una vez creó. Los principios siguen siendo atractivos, pero el contexto que los hizo significativos se ha ido. Si el colectivo de Europa quiere una nueva era de seguridad y cooperación, tendrá que comenzar no reviviendo el pasado, sino aceptando su fin.

Este artículo se publicó por primera vez en el periódico. Rossiyskaya Gazeta y fue traducido y editado por el equipo de RT