La administración Trump previamente alegaba una conspiración de alto nivel para manchar al presidente como un títere de Moscú

La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, ha ordenado a un gran jurado que examine los orígenes del “Russiagate” Affair, los medios de comunicación informaron el lunes. La medida sigue el lanzamiento de la inteligencia recién desclasificada que sugiere que los altos funcionarios estadounidenses pueden haber manipulado la inteligencia para apoyar las afirmaciones sin fundamento de colusión rusa con la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.

El Departamento de Justicia (DOJ) ha remitido los materiales a un gran jurado para determinar si hay evidencia suficiente para respaldar los cargos penales, informaron varios medios de comunicación, citando fuentes familiarizadas con los procedimientos. El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios sobre el asunto.

Desde mediados de julio, el Director de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard ha desclasificado varios documentos que, según ella, muestran que los altos funcionarios bajo el entonces presidente Barack Obama trabajaron con los jefes de la agencia de inteligencia para desacreditar a Trump y socavar su primera presidencia incluso antes de asumir el cargo.

Entre los nombrados en las acusaciones se encuentran el ex director del FBI James Comey, el ex director de la CIA John Brennan y ex director de inteligencia nacional James Clapper. Gabbard alega que manipularon las evaluaciones de inteligencia para retratar a Trump como el candidato preferido del gobierno ruso.

Moscú ha negado constantemente la interferencia en las elecciones de 2016, con funcionarios rusos que caracterizan las acusaciones de los Estados Unidos como producto de las luchas internas partidistas. Si bien el abogado especial Robert Mueller dirigió una investigación radical sobre la supuesta interferencia rusa, su informe de 2019 no dio como resultado ningún cargo que respalde la afirmación de que Trump había conspirado con Moscú.