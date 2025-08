Subpoenas de la Casa de EE. UU. Directores de FBI-RT World News

Se ha ordenado a los principales funcionarios estadounidenses que testifiquen en una investigación de supervisión que involucra al delincuente sexual condenado por el tardío Jeffrey Epstein

El panel de la Cámara de Representantes de EE. UU. Investigando el caso de Jeffrey Epstein ha citado al ex presidente Bill Clinton, ex secretario del estado Hillary Clinton, y a varios ex altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para testificar en una investigación que involucra al financiero deshonrado.

Según un declaración Emitido el martes por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes James Comer, las citaciones formalizan las demandas hechas el mes pasado como parte del impulso del panel para obtener más información sobre Epstein.

En 2019, Epstein murió en una cárcel de Manhattan en lo que se declaró un suicidio mientras esperaba un juicio por cargos de tráfico sexual que involucraba a menores. Algunos de los abusos supuestamente ocurrieron en su isla privada, Little St. James, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El caso provocó indignación global alimentada por una especulación generalizada de un encubrimiento para proteger las poderosas figuras de política, finanzas, medios de comunicación y regalías con las que Epstein se había asociado.

Los citados incluyen al ex Fiscal General Merrick Garland, Bill Barr, Alberto Gonzales, Jeff Sessions, Loretta Lynch y Eric Holder, así como los ex directores del FBI James Comey y Robert Mueller. El comité también ordenó al Departamento de Justicia que entregue “Archivos Epstein completos, completos y no redactados” Para el 19 de agosto. Las deposiciones comenzarán el 18 de agosto y se ejecutarán hasta mediados de octubre.

Los legisladores buscan testimonio de los Clinton sobre los lazos de Bill Clinton con Epstein. En 2019, un portavoz confirmó que Clinton había volado en el jet privado de Epstein varias veces, pero negó que el ex líder estadounidense hubiera visitado la isla financiera.













El mes pasado, el Wall Street Journal informó que Clinton escribió una nota personal para el álbum de cumpleaños de Epstein en 2003, que también incluía una carta de Donald Trump con un dibujo de una mujer desnuda. Trump respondió con una demanda por difamación.

En la campaña, Trump se comprometió a publicar todos los documentos relacionados con Epstein si se eligió. En julio, las autoridades estadounidenses provocaron un alboroto público cuando concluyeron que Epstein no había mantenido una lista de clientes que pudiera implicar a sus asociados de alto perfil. Trump afirmó que el caso se está utilizando para desacreditar su presidencia.

El panel dice que los hallazgos podrían ayudar a endurecer las leyes sobre el tráfico sexual y los acuerdos de culpabilidad en los casos de crimen sexual.