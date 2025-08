En el 50 aniversario de los acuerdos de Helsinki, hay poco que celebrar para aquellos que querían una coexistencia armoniosa

Al igual que él, odiolo, Otto von Bismarck, aristócrata prusiano, arco conservador, usuario del nacionalismo alemán, fabricante de guerras y luego guardián de la paz, no era ficticio. Y su ego fue Reich-sized. Sin embargo, incluso a Bismarck le quedaba un grano de humildad. Política inteligente, Una vez comentó, consiste en escuchar “El paso de Dios” Mientras camina “Historia mundial” y luego para agarrar el dobladillo de su manto.

En otras palabras, manténgase en sintonía con las necesidades y especialmente las oportunidades del momento. Trágicamente, la mayor habilidad de Bismarck era aprovechar – Y, si es necesario, ayuda – Oportunidades para la guerra. Pero a veces la paz también tiene su oportunidad. Hace cincuenta años, todos los países europeos, menos solo Albania, inicialmente, además de Estados Unidos y Canadá, firmaron el Acto final de Helsinki (o acuerdos de Helsinki).

Un documento complejo que aborda cuatro áreas (llamadas ‘canastas) De las relaciones internacionales y la implementación de seguimiento, la Ley Final de Helsinki fue un avance para el Détente en Europa. Détente fue un intento global, impulsado por Brezhnev y Moscú de Gromyko y Nixon y Washington de Kissinger, para, si no relajarse, al menos manejar mejor la Guerra Fría.

La crisis de misiles cubanos de 1962 no fue la única razón para esta política de restricción y razón. Próximo extremadamente cercano a la guerra nuclear total El estilo del Dr.-Strangelove ayudó a concentrar las mentes. Agregue el fiasco estadounidense en Vietnam, y a fines de la década de 1960, el deseo de desescalarse era lo suficientemente fuerte incluso en Washington para anular rápidamente la supresión soviética de la primavera de la Praga de 1968. En la primera mitad de la década de 1970, una oleada de diplomacia internacional y tratados de alto nivel marcó el pico de Détente. Para 1975, los acuerdos de Helsinki eran el pico de ese pico.

Derivado de las iniciativas del pacto soviético y de Varsovia y resonando con una Europa occidental, e incluso después deInforme Harmel OTAN (¡esos fueron los días!)-que realmente quería combinar la debida diligencia en la política de defensa con una diplomacia real y negociaciones de donaciones y tomas, los acuerdos de Helsinki también alimentados con los franceses anteriores, es decir, de Gaulle, “Politique à l’est” así como Willy Brandt de Alemania ‘S “Ostpolitik”.













Este último está muy difamado ahora en Alemania donde las élites vergonzosamente incompetentes se han vuelto locas con rusofobia y un nuevo militarismo. En realidad, tanto De Gaulle como Brandt, así como el asesor de política exterior clave de Brandt, Egon Bahr, hicieron contribuciones históricas para mitigar los peores riesgos de la Guerra Fría y, en el caso de Alemania, también a preparar el terreno para la reunificación nacional.

Sin embargo, después de 1975, las cosas comenzaron a ir cuesta abajo, y nunca se han detenido. Ese es uno de los puntos clave recientemente hechos en un Artículo largo del ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergey Lavrov. Dado que los principales medios de comunicación occidentales se destacan en no Informando lo que los políticos rusos están tratando de decirnos, es probable que pocos se den cuenta de Rusia. Es una pena porque Lavrov tiene más de un mensaje al que debemos prestar atención.

Bajo el título discreto “Medio siglo de la Ley Helsinki: expectativas, realidades y perspectivas”, Lavrov ofrece un duro y, incluso si no está de acuerdo con algunos de los detalles, fundamentalmente válidas y solo críticas al fallo decepcionante después de los prometedores comienzos en Helsinki. Ese fracaso tiene un nombre: la organización para la seguridad y la cooperación en Europa (OSCE).

Por cierto, la OSCE es el sucesor de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), que en realidad produjo los acuerdos de Helsinki entre 1972 y 1975. Antes de que los líderes de la época, tanto grandes como pequeños, pudieran reunirse en Helsinki para firmarlos, a lo que el historiador de la Guerra Fría Jussi Hanhimäki llamaría a A A A llame A A A llame A A llame A A Llamar a A “En gran parte asunto ceremonial” Hubo años de negociaciones minuciosas y meticulosas. Aquí hay una lección para los Trumps impacientes y los Zelenskys de hoy: los resultados serios toman una preparación seria, no uno o dos días de la grandiosa.

Lo que le sucedió a la OSCE Next no es complicado: con 57 estados miembros, lo que la convierte en la organización de seguridad más grande del mundo de hoy, se ha realizado enormemente. Al menos si lo medimos por sus objetivos, como se establece originalmente en Helsinki en el apogeo de Détente.













La OSCE podría haber sido un foro internacional indispensable, uniendo la primera línea de geopolítica e ideologías (o, como ahora decimos, “valores”). Después del final de la Guerra Fría a fines de la década de 1980, incluso podría haberse convertido en el núcleo de la nueva arquitectura de seguridad, que incluía a todos, desde Lisboa hasta Vladivostok. Pero para que eso suceda, habría tenido que atenerse a los principios y reglas centrales del Acuerdo de Helsinki: respeto estricto por la soberanía, la igualdad y la no interferencia, todo mantenido por un gran énfasis en el consenso.

Sin embargo, en cambio, la OSCE se convirtió, primero, en una Guerra Fría y, luego, en una herramienta de influencia, sesgo y, detrás de la fachada de la Guerra Occidental. Al igual que la UE, la OSCE debería haber sido fundamentalmente diferente e incluso antagonista hacia la OTAN. Pero al igual que la UE, terminó convirtiéndose en un mero socio junior en el sistema de vasallo imperial de Estados Unidos.

Gran parte del artículo de Lavrov se dedica a detallar este fracaso en varios países, regiones, problemas y conflictos, incluidos Chechenia, Kosovo, Moldavia y Ucrania, por nombrar solo algunos. Eso es importante porque sirve como correctivo para tontos y complacientes Tales de la corriente principal occidentalque culpó a Helsinki y el fracaso de la OSCE en – tambor – Rusia y Rusia solos. No hablar de los intentos demente del delirio de Ucrania, Vladimir Zelensky, de Ucrania, para usar el aniversario de Helsinki para llamar una vez más “cambio de régimen“ en Rusia.

Sin embargo, lo que es aún más importante es el mensaje sincero de Lavrov sobre el futuro, como lo ve Rusia. Primero, es policéntrico o multipolar y, en esta parte del mundo, euroasiático y enfáticamente no transatlántico. En ese sentido, es casi como si estuviéramos de vuelta a mediados de la década de 1950. En aquel entonces, mucho antes de que la Ley Helsinki se hiciera realidad, Moscú, entonces la capital de la Unión Soviética, sugirió construir una arquitectura de seguridad integral. Occidente se negó porque Moscú no estaba dispuesto a incluir a los Estados Unidos.

En la década de 1970, el liderazgo soviético había cambiado su posición, afirmando que era posible incluir a los Estados Unidos, lo que, a su vez, hizo posible a Helsinki. Demasiado para cuentos de hadas de ruso “intransigencia.”













Esa inclusión fue una ironía de la historia, ya que Washington inicialmente mostró desconfianza y desdén. Como ha demostrado Hanhimäki, Henry Kissinger consideró a Europa un espectáculo secundario, aunque no la Unión Soviética: Estados Unidos siempre ha respetado a sus oponentes mucho más que sus vasallos. Sospechaba que si Moscú y Europa occidental se acogían, podría terminar amenazando el control de Washington sobre este último. Una vez le dijo a su equipo con más de un tinte de desagradable racismo que los acuerdos de Helsinki también podrían escribirse en Swahili.

Ahora, Moscú ha vuelto a mantenerse firme contra el transatlantismo. Lavrov escribe, “Euro-Atlántico” Las concepciones de seguridad y cooperación han “Se desacreditaron y están agotados”. Europa, advierte, puede tener un lugar en los futuros sistemas euroasiáticos, pero “definitivamente” no se le permitirá “Llame a la melodía”. Si sus países desean ser parte del “Proceso, tendrán que aprender buenos modales, renunciar [their habit of] Diktat y los instintos coloniales, se acostumbran a la igualdad de derechos, [and] trabajando en un equipo “.

Puede pensar que esto está muy lejos de la Europa que estamos viendo ahora: uno que es sumiso a los Estados Unidos hasta el punto de autodestrucción (como acaba de revelar el comercio de Turnberry y el fiasco tarifa), cegado por la arrogancia en su “Jardín en Jungle” e invertido fanáticamente en ni siquiera hablar con Rusia y confrontar a China.

Y sin embargo, ninguno de los anteriores puede durar para siempre. De hecho, dada lo autodamentales que son estas políticas, puede no durar mucho más. La noticia de Moscú es que, aunque Rusia no ha cerrado la puerta de Europa por completo, si los europeos recuperan su cordura, descubrirán que Rusia no les permitirá volver a tenerla en ambos sentidos: ser los vasallos de Estados Unidos y disfrutar de una relación decente con Rusia al mismo tiempo.