‘La incautación de oro más grande de Brasil’ jamás ‘realizada en el auto del influencer glam.

Los policías han realizado la “convulsión de oro más grande de la historia” en Brasil después de encontrar barras preciosas por valor de £ 8.2 millones dentro del automóvil de un influenciador glamoroso.

Se incautaron más de 100 barras de oro sólido desde el interior del tablero del motor durante una redada a una luz roja.

El influencer Suzy Alencar viajaba con su esposo Bruno Mendes de Jesús cuando su auto fue detenido por la policía.

Inicialmente, los oficiales encontraron una pequeña cantidad de oro durante su búsqueda.

Pero a medida que parecían más, descubrieron más escondite escondido en el tablero y otros compartimentos.

Según la actual tasa actual del Banco Central de Brasil, confiscaron 103 kg de barras de oro, con un precio de casi £ 8.32 millones, según la tasa actual del Banco Central de Brasil.

La Policía Federal de Carreteras (PRF) ha descrito el busto como la “convulsión de oro más grande en la historia de Brasil”.

Oficial de PRF Rodrigo Magno dijo a los medios locales: “Realizamos la parada y, al inspeccionar el interior del vehículo, notamos señales con las que algunas partes habían sido manipuladas.

“Esto nos llevó a realizar una búsqueda más exhaustiva”.

Bruno, de 30 años, fue arrestado en el lugar, pero “se negó a hacer una declaración”.

Mamá Suzy también fue arrestada, pero fue liberada en breve.

Se entiende que no fue acusada en el momento de su arresto.

La policía ahora está investigando el origen del oro y los vínculos con la mafia o las pandillas criminales.

Suzy tiene decenas de miles de seguidores en las redes sociales, donde comparte videos sobre la maternidad, la moda y los momentos cotidianos.

El abogado de Bruno, Smiller Rodrigues de Carvalho, dijo que su cliente es un “delincuente por primera vez con un registro limpio”.

Lo describió como el “único proveedor de su familiaque se encuentra en una situación social vulnerable ”.

Agregó: “Es un trabajador que, como miles de brasileños, está involucrado en el minería sector.

“A pesar de operar en áreas con desafíos regulatorios, sigue siendo para muchos su principal fuente de ingresos y el único medio de supervivencia.

“¿Cuál es el ley Prohibir es la explotación de recursos minerales sin autorización legal y sin cumplir con el medio ambiente y impuesto obligaciones.

“Es la falta de documentación adecuada la que convierte la actividad en un delito administrativo o penal, no la minería en sí, que es una realidad de larga data y profundamente arraigada en muchas partes de Brasil. “

El abogado enfatizó que Bruno no tiene “ninguna participación en organizaciones penales o actividades que amenazen el orden público”.