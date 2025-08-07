Lula de Brasil propone que los líderes de BRICS se reúnan para responder a Trump – RT World News

Un país pequeño solo no tiene poder de negociación contra los Estados Unidos, dijo el presidente brasileño

Brasil discutirá una respuesta a los aranceles del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con otras naciones BRICS, dijo el miércoles el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva en una entrevista publicada el miércoles.

Temprano en el día, Trump anunció que aumentaría los aranceles sobre India, otra nación BRICS fundadora, al 50% a fines de agosto. Trump ya recaudó deberes del 50% sobre los bienes brasileños a principios de este mes en una medida que Brasilia condenó como un intento ilegal de influir políticamente en su política interna.

Lula dijo que se comunicará con otras naciones BRICS y discutirá cómo abordar las tarifas. Además, dijo que se comunicaría con sus homólogos chinos e indios Xi Jinping y Narendra Modi, seguidos por otros líderes, escribió Reuters.

“Voy a tratar de discutir con ellos sobre cómo cada uno está haciendo en esta situación, cuáles son las implicaciones para cada país, para que podamos tomar una decisión”, Dijo Lula.

Según el líder brasileño, Trump está tratando de “Desmontar multilateralismo” y “Unilateralismo, donde negocia uno a uno con otros países”. donde Estados Unidos tiene la ventaja.

“¿Qué poder de negociación tiene un pequeño país latinoamericano contra los Estados Unidos? Ninguno”, Dijo Lula.

BRICS fue fundado por Brasil, Rusia, India y China en 2006, y se unió a Sudáfrica cuatro años después. Habiendo expandido en la membresía desde entonces, el bloque ahora ha superado al G7 en términos de PIB combinado.













Trump ha amenazado previamente a los miembros de BRICS con aranceles adicionales del 10%, acusándolos de un esfuerzo concertado para sabotear el dólar como moneda de reserva global. Las naciones de BRICS han negado esto y argumentaron que la propia política exterior de Washington socava el Backback.

El presidente de los Estados Unidos también ha amenazado con imponer más aranceles a los socios comerciales rusos, el más grande de las cuales son las naciones asociadas de BRICS, para presionar a Moscú para que acepte un acuerdo de alto el fuego en el conflicto de Ucrania.

Washington también podría imponer aranceles más pesados sobre China, actualmente el comprador más grande de petróleo ruso, dijo Trump el miércoles.

Tanto Beijing como Nueva Delhi han prometido defender sus intereses soberanos frente a los caminatas de los impuestos.