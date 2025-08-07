Pareja británica de vacaciones en España barrió su muerte por ‘Muro de agua masivo’ que corrió a través de Gorge – The Sun

Una joven pareja se ahogó en inundaciones repentinas mientras caminaba después de un “muro masivo de agua” apareció en “segundos”, según una investigación.

Alexander Barrett, de 32 años, y Sarah Thompson, de 26 años, estaban de vacaciones en Mallorca con un grupo de amigos cuando la tragedia atacó el 3 de septiembre del año pasado.

3 La pareja había estado caminando con un grupo de escaladores en Mallorca Crédito: SolarPix

3 Alexander Barrett, de 32 años, y Sarah Thompson, de 26 años, se ahogaron trágicamente en el accidente Crédito: Men Media

3 Alexander ha sido recordado como “genuinamente una buena persona, una persona cariñosa, una persona amable” Crédito: PA

El instructor y salvavidas de escalada, Alexander, trató de ayudar a su novia cuando un “muro de agua” se derrumbó por el cañón que caminaban con otros excursionistas, se escuchó la corte del forense de Stockport.

La pareja, de Oferton, cerca de Stockport en Manchester, fue barrida.

Los equipos de rescate españoles descubrieron el cuerpo de Sarah al día siguiente.

Los oficiales especializados ubicaron a Alexander’s el 6 de septiembre, en el Torrent de Pareis Canyon, en las montañas Tramuntana.

En la investigación, el devastado padre de Sarah, Peter Thompson, dijo que su hija “nunca tuvo una sonrisa en su rostro”.

Y el corazón desconsolado de Alexander, Paul Rodman, contó cómo su hijo “amaba la vida”.

Rinanciando homenaje, dijo: “Era realmente una buena persona, una persona cariñosa, una persona amable.

“Los amigos y la familia han desarrollado un pequeño dicho: ‘Sé más como Alex’ porque eso es lo que aspiramos a ser.

“Todos sus amigos y familiares lo extrañan mucho”.

El amigo de Alexander, Luke Weaver, que estaba en el viaje con la trágica pareja dijo: “Todos teníamos una pasión mutua por subir y caminar”.

Le dijo a la investigación cómo el grupo había planeado una expedición de tres horas, que se sabía que era “desafiante en algunos lugares”.

Weaver ya había completado la ruta varias veces, pero ni Alexander ni Sarah lo habían hecho.

El compañero instructor de escalada, que había trabajado con Alexander, dijo que verificó las predicciones meteorológicas por la mañana.

Sabía que el desfiladero se había inundado, pero el pronóstico solo mostraba lluvia golpeando a las 6 p.m., momento en el que ya no estarían en el área.

“Si hubiera sabido lo que iba a pasar, nunca los habría dejado entrar al desfiladero”, agregó Weaver.

El excursionista dejó al grupo en automóvil, pero se retrasó al unirse a ellos debido a golpear el tráfico mientras intentaba estacionar.

Se dio cuenta de que comenzaba a llover alrededor de las 2.30 p.m., pero se preocupó cuando una tormenta se mudó poco después.

Weaver dijo que vio a sus amigos, que ahora estaban con una pareja alemana y dos nacionales españoles, en un “cuello de botella” entre dos rocas.

“En este punto se abrieron los cielos”, dijo.

“En este momento el agua fluía como un pequeño río”.

Fue a ayudar al grupo y le preguntó a Sarah si estaba “bien” y ella respondió que sí pero con una “sonrisa nerviosa”.

“Segundos más tarde, una pared masiva de agua bajó por el desfiladero”, dijo Weaver.

“El agua parecía provenir de la nada. El sonido era increíblemente fuerte, la gente gritaba”.

Weaver le dijo a la investigación que vio a una persona que se aferraba a una roca, pero uno de los ciudadanos españoles había sido barrido.

Su compañero logró salir del agua y después de unos minutos otros salieron jadeando por aire sobre la superficie.

Los sobrevivientes fueron trasladados en aire fuera de la garganta por helicóptero, sufriendo solo heridas leves.

Pero Alexander y Sarah habían sido tomados por la corriente, según la investigación.

Weaver agregó: “Todos los que sobrevivieron ese día son increíblemente afortunados, especialmente aquellos que quedaron atrapados en el agua.

“Nunca he experimentado algo como esto y es algo que nunca olvidaré”.

Los exámenes post mortem dieron la causa de la muerte como ahogamiento para los dos fallecidos.

Jyoti Gill, forense asistente de Manchester South, registró un veredicto de muerte accidental causada por ahogamiento de la pareja.

“Parece que el agua arrastró a Sarah, y Alex había tratado de ayudarla”, concluyó Gill.

“Lamentablemente, tanto Sarah como Alex no pudieron subir a un lugar seguro y fueron barridas por las aguas de las inundaciones”, agregó.

Sarah había representado a Cumbria en Fell Running en competiciones nacionales.

Obtuvo un título en fotografía de la Universidad Metropolitana de Manchester, y recientemente había sido promovida en el equipo de donaciones en el Hospital Christie en Manchester.