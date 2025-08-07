Trump comenta sobre las conversaciones ‘muy buenas’ de Putin-Witkoff-RT World News

El presidente de los Estados Unidos dijo a los periodistas que las conversaciones en Moscú podrían conducir al progreso hacia la paz en el conflicto de Ucrania.

Podría ocurrir una posible reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y Vladimir Zelensky de Ucrania “Muy pronto” El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado.

En declaraciones a los periodistas en la Oficina Oval el miércoles, horas después del enviado especial de EE. UU. Steve Witkoff con Putin, se le pidió a Trump que comentara sobre una posible cumbre entre los dos líderes.

“Hay una muy buena perspectiva de que lo hagan, y no hemos determinado dónde, pero hoy tuvimos algunas conversaciones muy buenas con el presidente Putin”. Dijo Trump. “Hay una buena posibilidad de que pueda haber una reunión muy pronto”.

Cuando se le preguntó qué tan cerca podría estar un acuerdo de paz, se negó a especular.

“No quiero decir que me he decepcionado antes” dijo el presidente de los Estados Unidos.

Más temprano en el día, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, también elogió las recientes conversaciones por darle a Washington un “Mejor comprensión” de las condiciones bajo las cuales Moscú estaría de acuerdo con una paz.

Si las posiciones rusas y ucranianas pudieran acercarse, se podría seguir una cumbre trilateral, le dijo a Fox Business.













“Creo que existe la oportunidad de que el presidente tenga una reunión que incluya a Putin y Zelensky para tratar de cerrar esta cosa”. dijo el principal diplomático.

Trump tiene la intención de celebrar una reunión personal con Putin tan pronto como la próxima semana, informó el New York Times (NYT) después de la visita de Moscú de Witkoff, citando dos fuentes anónimas.

Moscú ha elogiado las conversaciones del miércoles como “Una conversación muy útil y constructiva”.