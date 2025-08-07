El periodista estadounidense que desapareció durante la caminata en solitario en Noruega es encontrado vivo después de ‘pasar casi una semana en el desierto’

Un periodista con sede en el Reino Unido que desapareció durante una caminata en solitario en Noruega fue encontrado vivo después de sobrevivir a cinco días desgarradores a solas con casi sin comida.

Alec Luhn, un experimentado caminante de montaña y reportero climático experimentado, fue descubierto profundamente en el Parque Nacional Folgefonna con una pierna rota.

1 Alec Luhn, de 38 años, es un reportero nacido en Estados Unidos Crédito: Facebook

El jugador de 38 años había estado desaparecido desde la semana pasada después de presentar una caminata en solitario a través del remoto Parque Nacional, hogar de uno de los glaciares más grandes de Noruega.

Luhn, nacido en Estados Unidos, no pudo abordar su vuelo de regreso al Reino Unido desde Bergen el lunes, lo que provocó una búsqueda a gran escala.

Su esposa, la periodista ganadora del Emmy, Veronika Silchenko, le dijo al New York Times que había recibido un mensaje de texto de Luhn el jueves con su ruta planificada, pero se preocupó cuando no volvió a saber de él.

Para el domingo, las alarmas estaban sonando, y cuando se perdió su vuelo el lunes, ella alertó a las autoridades.

“Realmente lo quiero de vuelta. No puedo dormir o comer correctamente. Es muy difícil no saber nada”, dijo Silchenko antes del dramático rescate.

El esfuerzo de rescate se suspendió temporalmente debido a las brutales condiciones climáticas.

Tatjana Knappen, gerente de operaciones de la policía de Vestland, dijo: “Las condiciones climáticas comenzaron a ponerse realmente mal alrededor de la medianoche.

“No era razonable continuar la búsqueda en las montañas”.

Pero contra viento y marea, Luhn fue encontrado vivo por un equipo de 30 personas de voluntarios, policía, drones y perros.

“Está gravemente herido, pero no gravemente herido”, confirmó Geir Arne Sunde, jefe del Servicio de Ambulancia Aérea Local y el Centro de Trauma.

