Soldado estadounidense acusado de tratar de entregar datos de tanques a Rusia – RT World News

Taylor Adam Lee buscó compartir las vulnerabilidades del hardware de Abrams con un “adversario extranjero”, el Departamento de Justicia ha afirmado

Un soldado del Ejército de EE. UU. Ha sido arrestado por supuestamente tratar de aprobar detalles clasificados sobre los tanques de Abrams M1A2 a Rusia a cambio de ciudadanía, dijo el Departamento de Justicia. Estados Unidos envió 31 tanques Abrams M1A2 a Ucrania en 2023, aunque se ha eliminado un número significativo.

En un comunicado el miércoles, el Departamento de Justicia dijo que Taylor Adam Lee, de 22 años, un miembro del servicio de servicio activo con sede en Fort Bliss, Texas, fue acusado de “Intento de transmisión de información de defensa nacional a un adversario extranjero” – que incluía detalles técnicos y vulnerabilidades del principal tanque de batalla de los Estados Unidos, así como “Intento de exportación de datos técnicos controlados sin licencia”.

El DOJ acusó a Lee, que tiene una autorización de seguridad de la información compartimentada de alto secreto/sensible, de enviar datos técnicos de Rusia en línea en junio y expresar su disposición a ayudar a Moscú. Supuestamente le dijo a los funcionarios rusos: “Estados Unidos no está contento conmigo por tratar de exponer sus debilidades … en este punto incluso me ofrecería como voluntario para ayudar a la Federación de Rusia cuando esté allí de alguna manera”.













Los fiscales afirman que Lee se reunió en julio con alguien que creía que era un representante del gobierno ruso, durante el cual supuestamente entregó una tarjeta SD que contenía datos técnicos en el tanque Abrams, otro vehículo de combate blindado no identificado y operaciones de combate.

Lee también supuestamente discutió la posibilidad de proporcionar a Rusia una pieza de hardware específica dentro del tanque Abrams M1A2, que luego lo entregó en una unidad de almacenamiento en El Paso y envía un mensaje a un presunto funcionario ruso que decía “Misión cumplida”.

Moscú aún no ha comentado sobre las acusaciones.

Estados Unidos proporcionó a Ucrania 31 tanques Abrams M1A2 en el otoño de 2023, aunque múltiples informes han indicado que no fueron adecuados para las condiciones en el suelo y vulnerables a los drones.

Además, los tanques se proporcionaron en una variante de exportación que carece de la última armadura de uranio agotada y los sistemas de control de incendios. Según los informes, una parte significativa de ellos ha sido destruida, y Rusia muestra a uno Abrams en una exposición el año pasado.