La novia de Ibiza ‘Boss’ Jack Kay, Alisha Cook, habla después de que se vuelve viral por un increíble corte de pelo bob

La novia del icónico Brit Raver “Ibiza Final Boss” se reveló después de que su novio se volvió viral por su alucinante corte de pelo Bob.

Jack Kay, 26, Golló la fama esta semana cuando un video de él surgió en la isla de la fiesta ganó millones de vistas.

Jack Kay, de 26 años, de Newcastle, se volvió viral después de que un video de él se publicó en las redes sociales

Alisha Cook, de 23 años, se ha revelado como la novia del jefe final de Ibiza

Alisha publicó fotos de ellos juntos en tiktok

Con un casco perfecto de cabellouna cadena de oro gruesa, enormes tonos raves y dientes blancos brillantes: la mirada de Jack inmediatamente llamó la atención.

Siguió una avalancha de memes, y el “jefe final de Ibiza” nacido.

Ahora Alisha Cook, de 23 años, se ha presentado para revelar que es la novia del jefe final.

La joven de Durham trabaja como cobrador de deudas y redes sociales Coordinador, según su LinkedIn.

Ella compartió una serie de clips en Tiktok subtitulado: “Pov tu novio ahora es conocido como el Ibiza jefe final “.

La pareja se puede ver abrazando en una playa, con Jack luciendo su atuendo característico de chalecos negros y tonos.

Otra foto lo muestra dándole un beso en la mejilla.

La gente estaba encantada de descubrir más sobre el hombre detrás del Bob, con cientos de inundaciones de los comentarios con bromas.

Uno señaló que al menos Alisha puede estar segura de que Jack no estaba engañándola, porque hay “todos los ángulos de él en Tiktok solo teniendo una pelota”.

Otro se burló: “Tenga una palabra con su barbero entonces porque no sé cómo sale de la casa”.

El metraje que lo inició fue un clip de solo unos segundos publicados en las redes sociales por una marca de ropa Ibizan.

Se podía ver a Jack balanceándose, perdido en la música, con cabello perfectamente cuidados y un atuendo icónico.

Su tapa se ha comparado con una variedad de íconos de cultura pop desde Ringo Starr hasta Fray Tuck y un hombre de LEGO.

Alisha es una coleccionista de deudas de Durham, según su LinkedIn

Jack se reveló en una entrevista de Tiktok como el jefe final de Ibiza

Algunas cuentas de redes sociales incluso afirman estar vendiendo pelucas de Ibiza Final Boss por £ 20 y entrega gratuita.

Después de convertirse en una de las caras más famosas de Ibiza, Jack reveló dramáticamente su verdadera identidad en un video para el Ibiza Times.

Declarando un grueso acento de Georgie, declaró: “Soy el jefe final de Ibiza. Jack Kay. Conoce”.

Y Jack ha estado absorbiendo sus 15 minutos desde entonces.

Ha lanzado una página dedicada de Instagram que ha acumulado casi 30,000 seguidores y se ha encontrado un agente.

Una foto lo ve repartiendo un saludo de dedo medio a la cámara, y en el otro lo ha visto relajándose en un piscina.

Sus enormes sunnies de marca registrada aparecen en ambos.

Desde entonces, Jack ha publicado fotos de sí mismo relajándose en el extranjero a Instagram

El muchacho dice que regresará a Ibiza el jueves por la noche para algunas 'grandes fiestas'

Los comentarios en sus fotos están llenos de ofertas de vacaciones y cortes de cabello gratuitos de las principales marcas como Booking.com, incluso la superestrella DJ Tom Zanetti incluso entró.

Él escribió: “El ícono se apoderó del mundo. Cualquier globos allí Laaa Short Back y Ringo Star”.

Jack también publicó una historia en su Instagram dando una idea del torbellino que ha tenido.

Se dice: “Aprecia todo el amor y los mensajes de todos los que volveré a todos los rápidos, ya que pueda, es mucho para mí tomar en este momento.

“Solo soy una persona normal de Newcastle Es una locura estadégate encerrado tiene algo grande noticias próximo.”

También reveló que regresaría al Reino Unido anoche, pero regresará a Ibiza esta noche para algunas “grandes fiestas”.