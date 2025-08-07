China respalda a Brasil contra el ‘acoso’ de la tarifa estadounidense – RT World News

El uso del comercio para suprimir a otros países viola la Carta de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, ha dicho

China ha criticado a los Estados Unidos por su decisión de imponer “Insostenible” Los aranceles sobre Brasil, introducidos por el presidente Donald Trump como una respuesta al enjuiciamiento del ex presidente Jair Bolsonaro y continua cooperación dentro del Grupo Económico BRICS.

En un comunicado el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, dijo Beijing “Apoya firmemente a Brasil en la salvaguardia de su soberanía nacional y dignidad nacional”. y “Se opone a la interferencia externa injustificada en los asuntos internos de Brasil”.

Agregó que China respalda a Brasil en “Resistir la imposición de la intimidación de las medidas arancelas” e intensificando la cooperación entre los países del sur global, particularmente a través del marco BRICS.

Wang también realizó una llamada telefónica con Celso Amorim, asesor principal del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, diciéndole que “El uso de los aranceles como arma para suprimir a otros países viola la Carta de la ONU, socava las reglas de la OMC, y es impopular e insostenible”.













A fines de julio, Trump impuso un arancel del 50% a todos los bienes de Brasil, citando lo que él llamó una amenaza para “La seguridad nacional” de los Estados Unidos. El líder estadounidense ha expresado una preocupación particular por el enjuiciamiento del ex presidente brasileño de derecha Bolsonaro, quien se enfrenta a un juicio por supuestamente conspirar un golpe de estado después de su derrota electoral de 2022.

Trump también ha sido un crítico frecuente de BRICS, acusándolo de tratar de socavar el poder global del dólar. El grupo no tiene moneda común, pero la mayoría de las transacciones entre sus miembros se realizan en monedas nacionales.

Lula le devolvió el fuego a Trump, diciéndole que no es “El emperador del mundo” Más tarde proponiendo una reunión de BRICS para obtener una respuesta conjunta a los Estados Unidos.

Brasil no fue el único país que quedó bajo presión de Trump. El miércoles, el líder estadounidense no descartó que pudiera imponer aranceles a China que serían similares al aumento del 25% en las tareas para la India. Trump anteriormente criticó a ambos países por importar petróleo ruso en medio del conflicto de Ucrania.

Moscú ha rechazado las amenazas de Trump, diciendo que cualquier país soberano es libre de elegir sus socios comerciales.